In diesem Artikel erklären wir euch, was eine DHL-PostNummer ist, wie sie mit der Postfiliale zusammenhängt, welche Länge sie hat und wo ihr sie angeben müsst. Außerdem zeigen wir euch, was ihr tun könnt, wenn ihr eure PostNummer vergessen habt.

Was ist die DHL-PostNummer und wofür braucht man sie?

Die DHL-PostNummer erleichtert es Paketempfängern, ihre Sendungen zum gewünschten Zeitpunkt am gewünschten Ort zu erhalten. Die PostNummer hat eine Länge von 6 bis 10 Stellen. Zum Vergleich: Die mTAN für die Packstation ist vierstellig.

Grundsätzlich könnt ihr Pakete auch ohne PostNummer senden und empfangen. Mit einer PostNummer stehen euch jedoch einige praktische Zusatzdienste zur Verfügung, die von der DHL angeboten werden. Wenn ihr euch bei dhl.de anmeldet und eine PostNummer einrichtet, könnt ihr folgende Services nutzen:

Sendungen an DHL Packstationen verschicken

Paketkästen vor dem Haus nutzen

Kostenlose Informationen per E-Mail und/oder SMS über den voraussichtlichen Zustellzeitpunkt erhalten

Lieferung um bis zu sechs Tage verschieben und DHL Wunschtage festlegen

Wunschort für die Paketablage festlegen

Wunschnachbarn angeben, bei denen Pakete abgegeben werden können

Postfiliale angeben, an die Pakete geliefert werden sollen

Geld sparen beim Kauf von Online-Briefmarken oder Paketmarken

Punkte im DHL Bonusprogramm sammeln

So meldet ihr euch für eine DHL-PostNummer an

Die Anmeldung für einen DHL-Account inklusive PostNummer erfolgt über die Webseite dhl.de oder in einer der Filialen der Deutschen Post. Bei der Anmeldung könnt ihr auswählen, welche der oben genannten Dienste ihr nutzen möchtet - alle sind kostenlos. Ihr benötigt eine deutsche Mobilfunknummer, um den Service nutzen zu können.

Folgt diesen Schritten, um euch bei dhl.de zu registrieren:

Öffnet die Webseite dhl.de. Registriert euch mit eurer E-Mail-Adresse und einem Passwort. Gebt eure persönlichen Daten und eine Sicherheitsfrage ein. Bestätigt, dass ihr die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen habt. Wählt eure gewünschten Services aus und klickt auf „Weiter zu Registrierung abschließen“. Ihr erhaltet eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Klickt darauf, um die Registrierung abzuschließen.

So gebt ihr eure DHL-PostNummer richtig an

Damit DHL eure Sendung korrekt zuordnen kann, müsst ihr eure PostNummer richtig angeben. Dies geschieht über den Adresszusatz direkt unter dem Namen des Empfängers. Gebt hier eure PostNummer an, damit DHL das Paket eurem Konto zuordnen und entsprechend euren Einstellungen auf dhl.de bearbeiten kann. Nach dem Versand wird die Sendung auf der Seite gelistet und ist auch in der DHL-App einsehbar. So könnt ihr bei Bedarf den Liefertermin ändern.

PostNummer vergessen? So findet ihr sie wieder

Falls ihr eure PostNummer vergessen habt, könnt ihr diese in eurem DHL-Kundenkonto auf dhl.de wiederfinden. Loggt euch dazu einfach auf der Webseite ein und navigiert zu euren persönlichen Daten. Dort sollte eure PostNummer hinterlegt sein. Alternativ könnt ihr auch den DHL-Kundenservice kontaktieren, um eure PostNummer zu erfragen.

Zusammenfassend bietet die DHL-PostNummer eine Vielzahl von praktischen Zusatzdiensten, die den Versand und Empfang von Paketen vereinfachen. Mit der PostNummer könnt ihr eure Sendungen besser verwalten, Liefertermine anpassen und sogar Geld sparen. Wenn ihr diese Vorteile nutzen möchtet, ist eine Registrierung bei dhl.de empfehlenswert.

