Nur noch für kurze Zeit bietet eBay Kleinanzeigen einen kostenlosen Versand über DHL an. Kunden und Verkäufer kommen um die Versandkosten herum, wenn sie einen Aktionscode verwenden. Interessierte sollten sich beeilen, denn die Aktion läuft nur noch am 6. März 2023.

eBay Kleinanzeigen: Kostenloser Versand mit DHL

Kunden und Verkäufer können bei der Kleinanzeigenplattform gerade um die Versandkosten herumkommen, wenn DHL als Paketdienst genutzt wird. Stattdessen übernimmt eBay Kleinanzeigen die Kosten. Lange läuft die Aktion aber nicht mehr, denn schon am 7. März 2023 ist alles wieder beim alten.

Um den kostenfreien Versand mitnehmen zu können, muss der Verkäufer selbst DHL als Versandmöglichkeit ausgewählt haben. Kunden wiederum können die Suchergebnisse auf der Plattform nach „nur DHL“ filtern. Anschließend lässt sich der kostenlose Versand auch am Label „DHL Aktion“ bei den Artikeln erkennen. Als weitere Voraussetzung gilt, dass die Funktion „Sicher bezahlen“ verwendet wird.

Haben Kunden einen für sie interessanten Artikel gefunden, muss beim Kauf noch der Aktionscode „DHLAKTION“ eingegeben werden. Dieser lässt sich sowohl bei Direktkäufen verwenden als auch dann, wenn Kunden nur ein Angebot abgeben wollen (Quelle: eBay Kleinanzeigen).

eBay Kleinanzeigen weist einschränkend darauf hin, dass nur eine begrenzte Anzahl Coupons zur Verfügung stehen. Sind die 40.000 Coupons aufgebraucht, endet die Aktion vorzeitig. Kunden dürfen den Code nur ein einziges Mal verwenden. Immerhin gilt er für alle von DHL angebotenen Paketgrößen.

eBay Kleinanzeigen: Neuer Name muss her

Kunden der Kleinanzeigenplattform müssen sich in Zukunft umstellen. Nachdem eBay und die eBay Kleinanzeigen schon länger nicht mehr gemeinsame Sache machen, muss ein neuer Name her. Aus den bekannten eBay Kleinanzeigen soll dann einfach ein Portal mit der Bezeichnung Kleinanzeigen entstehen.

Ende 2022 wurden zudem neue Regeln eingeführt. Die Vermittlung von Tieren ist deutlich eingeschränkt und zum Teil ganz verboten worden.

