Regulär taugt ein iPhone oder andere Elektronik nicht unbedingt als Wertanlage, doch es gibt Ausnahmen wie im aktuellen Fall. Jetzt wurde nämlich ein original verpacktes Apple-Handy aus dem Jahr 2007 für eine unglaubliche Rekordsumme verkauft. Der Preis sorgte am Ende für eine ordentliche Überraschung.

Apple Facts

Originales iPhone für über 60.000 US-Dollar verkauft

So viel lässt sich sagen, ein kleines Stück Folie macht den Unterschied. Denn für ein dermaßen versiegeltes, originales iPhone der ersten Generation aus dem Jahr 2007 mit 8 GB Speicher zahlte ein Käufer bei einer Auktion jetzt einen neuen Rekordpreis von 63.356.40 US-Dollar (Quelle: LCG Auctions via 9to5Mac).

Eine ziemliche Preissteigerung in den letzten 16 Jahren, wenn man den originalen Preis des iPhones von knapp 600 US-Dollar bedenkt. Unterm Strich ist dies der 105-fache des Preises, zu dem das Smartphone mal ursprünglich verkauft wurde. Selbst gute Aktien können bei solch einer Anlageperformance nicht mithalten.

Steve Jobs demonstrierte das iPhone im Januar 2007, im Sommer desselben Jahres ging es dann in den Verkauf:

Steve Jobs präsentiert das erste iPhone 2007

Überraschend war der hohe Preis allemal, denn noch im letzten Jahr wurden zwar auch hohe, aber dennoch im Vergleich wesentlich niedrigere Verkaufspreise für derartige iPhones auf den Tisch gelegt. Zuletzt im Herbst beispielsweise etwas über 39.000 US-Dollar, davor im August etwas über 35.000 US-Dollar. Nun aber wurden diese Werte fast schon verdoppelt.

Geduld zahlt sich aus

Für die Verkäuferin Karen Green hat sich der Deal und vor allem ihre Geduld ausgezahlt. Vor einigen Jahren war die nämlich in einer TV-Sendung zu Gast („Treasure Hunt Tuesday“) und wollte den aktuellen Schätzpreis für ihr versiegeltes iPhone wissen. Damals wurde ihr ein Wert von gerade einmal 5.000 Dollar US-Dollar genannt.

Besagtes iPhone in der TV-Sendung:

Glücklicherweise konnte sie einem Verkauf zum damaligen Zeitpunkt widerstehen. Und was macht die glückliche Verkäuferin mit dem ganzen Geld jetzt? So wie es ausschaut, plant sie wohl, den Erlös in ihr Tattoo-Studio zu stecken.