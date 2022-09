Wer sich jetzt ein iPhone 14 kaufen möchte, der muss für ein neues Apple-Handy richtig tief in die Brieftasche greifen. Die Preise haben es in sich und wurden hierzulande mächtig erhöht.

Der Euro ist alles andere als sonderlich stark im Moment, der US-Dollar profitiert hingegen von der schwachen Währung. Schon eine ganze Weile zeichnen sich deshalb hierzulande Preissteigerungen bei Apple ab. Auch hinsichtlich des iPhone 14 muss mit massiven Preiserhöhungen gerechnet werden.

iPhone 14: Massive Preiserhöhungen in Europa

Bestätigung finden diese Befürchtungen jetzt in einer kolportierten, offiziellen Preisliste für den französischen Markt (Quelle: iPhone.fr). Die verheißt nichts Gutes. Ein Blick darauf dürfte euch am Ende wahrscheinlich umhauen:

iPhone 14: 1.029 Euro (128 GB), 1.149 Euro (256 GB) und 1.379 Euro (512 GB)

iPhone 14 Max bzw. Plus: 1.129 Euro (128 GB), 1.249 Euro (256 GB) und 1.479 Euro (512 GB)

iPhone 14 Pro: 1.279 Euro (128 GB), 1.399 Euro (256 GB) und 1.629 Euro (512 GB)

iPhone 14 Pro Max: 1.379 Euro (128 GB), 1.499 Euro (256 GB) und 1.729 Euro (512 GB)

Zum Vergleich die derzeitigen deutschen Preise der aktuellen iPhone-Generation:

iPhone 13 mini: 799 Euro (128 GB), 919 Euro (256 GB) und 1.149 Euro (512 GB)

iPhone 13: 899 Euro (128 GB), 1.019 Euro (256 GB) und 1.249 Euro (512 GB)

iPhone 13 Pro: 1.149 Euro (128 GB), 1.269 Euro (256 GB) und 1.499 Euro (512 GB)

iPhone 13 Pro Max: 1.249 Euro (128 GB), 1.369 Euro (256 GB) und 1.599 Euro (512 GB)

Wer jetzt deshalb mehr sparen muss, sollte hier mal reinschauen:

Es wirf heftig

Beachtenswert: Aufgrund der leicht höheren Mehrwertsteuer in Frankreich fallen die deutschen Preise leicht günstiger aus (Unterschied von 10 Euro). Wenn man dies berücksichtigt, erwartet uns in Deutschland letztlich bei allen Modellen eine Preiserhöhung um 120 Euro – ein fetter Mehrpreis. Was auffällt: Die Quelle nennt keine Preise für die 1-TB-Variante der Pro-Modelle. Die wird’s aber sicherlich dennoch geben.

Doch wie glaubwürdig sind diese Preise? Spätestens am Abend des Apple-Events gibt’s die Auflösung. Bereitet euch aber lieber schon mal auf einen heftigen Preisanstieg vor und holt euch einen Stuhl. Wer hingegen auf baldige Preissenkungen hofft, dürfte zudem enttäuscht werden.