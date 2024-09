iPhone 16 (Pro) mit Vertrag: Hier bekommt ihr das neue Apple-Phone zum besten Preis

Ab sofort ist das iPhone 16 offiziell erhältlich. Falls ihr den hohen Preis des neuen Apple-Smartphone nicht auf einmal aufbringen wollt oder könnt, empfehlen wir, es mit Vertrag zu kaufen. Wir verraten, wo ihr das iPhone 16 (Plus) und iPhone 16 Pro (Max) besonders günstig mit Tarif im Telekom-, Vodafone- oder o2-Netz bekommt.

iPhone 16 ist ab sofort erhältlich

Wie schon bei der 15er-Reihe gibt es auch vom iPhone 16 gleich vier Varianten. Die Preise starten bei 949 Euro für das Standardmodell mit 128 GB und gehen rauf bis auf 1.949 Euro für das Top-Modell iPhone 16 Pro Max mit 1 TB Speicher. Vorbestellen könnt ihr das iPhone 16 (Plus) sowie das iPhone 16 Pro (Max) ab dem 13. September, bevor es am 20. September offiziell in den Handel kommt (iPhone 16 bei Amazon ansehen).

Anzeige

Apple iPhone 16 (128 GB) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.09.2024 07:26 Uhr

iPhone 16 mit Vertrag im Netz von Telekom, Vodafone & o2

Das sind durchaus stolze Preise für das begehrte Apple-Smartphone. Wer so eine hohe Summe nicht auf einmal aufbringen möchte und ohnehin einen Tarif zum Gerät benötigt, sollte sich das iPhone 16 (Plus) oder iPhone 16 Pro (Max) mit Vertrag kaufen.

Anzeige

Als Einmalzahlung wird dann nur ein Bruchteil fällig und über die Grundgebühr könnt ihr das iPhone bequem in Raten abbezahlen. Laut Stiftung Warentest ist das übrigens auch günstiger, als ein Smartphone zu finanzieren. Nach der Mindestvertragslaufzeit von regulär 24 Monaten gehört das Apple-Phone euch und ihr könnt bei Bedarf in einen anderen Tarif wechseln. Ab sofort ist das iPhone 16 mit Vertrag bei folgenden Anbietern vorbestellbar:

Anzeige

iPhone 16 mit Vertrag: Hier findet ihr den besten Preis

Der folgende Rechner hilft euch, das iPhone 16 (Plus) und iPhone 16 Pro (Max) mit Vertrag zum günstigsten Preis zu finden:

Das ist das iPhone 16 von Apple.

iPhone 16 kaufen: Was kostet das neue iPhone?

Wie bereits erwähnt, ist das iPhone 16 nicht gerade ein Schnäppchen. Im Einzelkauf – ohne Vertrag – müsst ihr mindestens 949 Euro auf den Tisch legen. Die Preise für die leistungsstärkere Pro-Variante fangen bei 1.199 Euro an. Zudem sind Apple-Geräte grundsätzlich sehr preisstabil. Wer Geld sparen will, sollte sich das Apple-Phone entweder mit Vertrag kaufen oder warten, bis generalüberholte Modelle bei eBay, reBuy etc. günstiger angeboten werden.

Folgend die Spezifikationen und Preise des iPhone 16 (Plus) und iPhone 16 Pro (Max) im Detail:

Apple iPhone 16 ab 949,00 € Apple iPhone 16 Plus ab 1.099,00 € Apple iPhone 16 Pro ab 1.199,00 € Apple iPhone 16 Pro Max ab 1.449,00 € Produktdetails Speicher & UVP 128 GB: 949 Euro

256 GB: 1.079 Euro

512 GB: 1.329 Euro 128 GB: 1.099 Euro

256 GB: 1.229 Euro

512 GB: 1.479 Euro 128 GB: 1.199 Euro

256 GB: 1.329 Euro

512 GB: 1.579 Euro

1 TB: 1.829 Euro 256 GB: 1.449 Euro

512 GB: 1.699 Euro

1 TB: 1.949 Euro Display 6,1 Zoll Super Retina XDR

2.556 x 1.107 px (460 ppi)

60 Hz 6,7 Zoll Super Retina XDR

2.796 x 1.290 Pixel (460 ppi)

60 Hz 6,3 Zoll Super Retina XDR

2.622 x 1.206 px (460 ppi)

120 Hz 6,9 Zoll Super Retina XDR

2.868 x 1.320 Pixel (460 ppi)

120 Hz Hauptkamera 48 MP Fusion

12 MP Ultra-Weitwinkel 48 MP Fusion

12 MP Ultra-Weitwinkel 48 MP Fusion

48 MP Ultra-Weitwinkel

12 MP Tele 48 MP Fusion

48 MP Ultra-Weitwinkel

12 MP Tele Frontkamera 12 MP 12 MP 12 MP 12 MP Prozessor A18 Hexa-Core A18 Hexa-Core A18 Pro Hexa-Core A18 Pro Hexa-Core Arbeitsspeicher 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB Akku Bis zu 80 h (Audio)

Bis zu 22 h (Video) Bis zu 100 h (Audio)

Bis zu 27 h (Video) Bis zu 85 h (Audio)

Bis zu 27 h (Video) Bis zu 105 h (Audio)

Bis zu 33 h (Video) Abmessungen und Gewicht 147,6 x 71,6 x 7,8 mm

170 g 160,9 x 77,8 x 7,8 mm

199 g 149,6 x 71,5 x 8,25 mm

199 g 163 x 77,6 x 8,25 mm

227 g Besonderheiten 5G, WiFi 7, wasserdicht (IP 68) 5G, WiFi 7, wasserdicht (IP 68) 5G, WiFi 7, wasserdicht (IP 68) 5G, WiFi 7, wasserdicht (IP 68) Verfügbar bei Coolblue 949,00 € 949,00 € N/A Coolblue 1.099,00 € Galaxus 1.099,00 € N/A Coolblue 1.199,00 € Galaxus 1.199,00 € N/A Galaxus 1.449,00 € N/A N/A

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.