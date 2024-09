iPhone 16: Erstes Unboxing des Apple-Handys bestätigt unschönen Verdacht

Vorbestellungen fürs iPhone 16 nimmt Apple schon an, offizieller Verkaufsstart ist jedoch erst diesen Freitag, am 20. September. Dennoch gibt es bereits jetzt das erste Unboxing des neuen Apple-Handys zu bestaunen und dieses bestätigt einen schlimmen Verdacht für Fans der Marke.

Apple verzichtet auf nette Beigabe beim iPhone 16

In China machen erste Videoaufnahmen eines Unboxing des iPhone 16 Pro die Runde. Geteilt werden diese jetzt vom bekannten Insider Majin Bu (Quelle: MacRumors). Sie zeigen das neue Verpackungsdesign und bestätigen die eine oder andere Vermutung im Vorfeld.

Anzeige

So ist Apple wiederholt darauf bedacht, seine eigene ökologische Nachhaltigkeit zu fördern. Abseits des iPhone 16 findet sich nämlich nur noch ein geflochtenes USB-C-Kabel im Karton – auf Plastik wird weitestgehend verzichtet. Deshalb gibt es auch keine Apple-Aufkleber mehr in diesem Jahr beim iPhone. Bereits zuvor verzichtete Apple auf die traditionelle Beigabe bei iPad Air und iPad Pro. Bei beiden Modellreihen gibt es ebenfalls keine Sticker mehr mit Apple-Logo in der Box. Immerhin strebt Apple bis 2025 eine vollkommen plastikfreie Verpackung an.

Anzeige

Fans dürfte dies ein wenig enttäuschen, waren und sind die Aufkleber doch Kult und finden sich nicht zuletzt auf vielen Autos in der Welt. Für Apple eigentlich immer eine willkommene Werbung, aber nicht mehr im heutigen Sinne der Nachhaltigkeit.



Die gute Nachricht: Wie 9to5Mac bereits im Mai berichtete, rückt Apple vor Ort in den Ladengeschäften die beliebten Sticker beim Kauf eines Gerätes auf Nachfrage doch noch raus. Es gibt also weiterhin Apple-Aufkleber, nur eben nicht mehr direkt im Lieferumfang.

Aktuelle Lieferzeiten der neuen iPhones

Erwähnenswert: Auch wenn die Bestellungen des ersten Wochenendes wohl hinter Apples Erwartungen zurückblieben, müssen potentielle Kundinnen und Kunden dennoch mit Wartezeiten bei der Belieferung rechnen. Je nach Modell gibt Apple im eigenen Store beim regulären Modell und bei der Plus-Variante bis zu drei Wochen Lieferzeit an. Ähnlich viel Zeit nimmt eine Zustellung des iPhone 16 Pro in Anspruch. Beim iPhone 16 Pro Max kann es sogar noch etwas länger dauern – mit bis zu vier Wochen ist derzeit zu rechnen.

Anzeige

Das iPhone 16 kommt in neuen Farben und besitzt auch zwei neue Tasten:

Das ist das iPhone 16 von Apple.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.