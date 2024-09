Chrome räumt auf: Darauf haben Browser-Nutzer gewartet

Google Chrome macht die Verwaltung von Tabs besser. iPhone- und iPad-Nutzer können sich freuen: Tab-Gruppen sind jetzt auch für iOS verfügbar. Auch für den Desktop-Browser gibt es Neuigkeiten.

Google Chrome für iOS bekommt Tab-Gruppen

Mit dem neuesten Update macht Google Chrome seinen Nutzern das Leben ein wenig leichter. Die bereits für Android und die Desktop-Version des Browsers eingeführten Tab-Gruppen erobern nun auch iOS. Damit wird das Organisieren und Verwalten von geöffneten Webseiten auf iPhones und iPads deutlich einfacher. Nutzer können ihre Tabs in Gruppen zusammenfassen, indem sie einen Tab länger gedrückt halten und ihn dann einer neuen Gruppe hinzufügen.



Besonders praktisch: Die erstellten Gruppen können individuell benannt und farblich markiert werden. Das erleichtert die Organisation und macht die Gruppen auf einen Blick erkennbar. Android-Nutzer kennen diese Individualisierung bereits, nun profitieren auch iOS-Nutzer davon. Auf den zusätzlichen „Tab Declutter“ warten aber alle Chrome-Nutzer noch.

Google kündigt außerdem an, die Synchronisation von Tab-Gruppen zwischen Desktop und mobilen Geräten zu ermöglichen. Diese Funktion soll „bald“ auch für iOS verfügbar sein. Damit können Nutzer ihre Arbeit oder Recherche nahtlos auf verschiedenen Geräten fortsetzen. Wer beispielsweise auf dem Smartphone Urlaubspläne schmiedet und die relevanten Tabs gruppiert, kann diese Gruppe dann automatisch auf dem Desktop wiederfinden.

Experimentell: Chrome schlägt Webseiten vor

Google testet außerdem eine neue Funktion, die Nutzern proaktiv Webseiten vorschlägt, die sie kürzlich auf anderen Geräten besucht haben (Quelle: Google-Blog The Keyword). Beim Öffnen eines neuen Tabs werden die Nutzer dann auf Seiten aufmerksam gemacht, die sie möglicherweise wieder besuchen möchten. Laut Google soll so der Bedarf an Lesezeichen reduziert und der Workflow zwischen verschiedenen Geräten verbessert werden.



