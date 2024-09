Nur 6,69 Euro pro Stück: iPhone-Besitzer sollten zu Action rennen

Action erfreut sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Dort findet ihr gefühlt alles. Vom Kugelschreiber, über Kabelbinder, Elektronik bis hin zu Chips ist alles im normalen Sortiment. Hin und wieder gibt es aber auch eine echte Besonderheit – wie aktuell mit dem Smart Finder für schlappe 6,69 Euro.

Action verkauft Smart Finder für 6,69 Euro

Wenn ihr euch keinen AirTag von Apple kaufen, aber trotzdem einen Smart Finder für das offizielle „Find My“-Netzwerk haben wollt, dann solltet ihr jetzt bei Action reinschauen. Bis zum 17. September 2024 erhaltet ihr nämlich den Smart Finder von Fresh ’n Rebel für schlappe 6,69 Euro. Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Der Smart Finder von Fresh ’n Rebel kostet bei Action nur 6,69 Euro (© Action-Prospekt)

Anzeige

Der Smart Finder wird in vier verschiedenen Farben verkauft, sodass ihr euch das Modell aussuchen könnt, das euch gefällt. Vorausgesetzt, es sind in eurem Action noch welche vorhanden. Ihr könnt den Tracker ganz einfach im Apple-Netzwerk anmelden und ihn dann so wiederfinden. Mit dem Anhänger lässt sich der Smart Finder auch ganz einfach irgendwo befestigen.

Anzeige

Wenn ihr keinen Action in der Nähe habt, habe ich diese Alternative bei Amazon gefunden. Ihr bekommt vier Stück für 31,99 Euro, sodass ihr 7,99 Euro pro Stück zahlt (bei Amazon anschauen). Ist natürlich etwas mehr als bei Action, und ihr müsst vier Stück kaufen, doch ich denke, jeder hat dafür Verwendung.

Reyke Smart Tag Pro (4er-Pack) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2024 15:13 Uhr

Apple AirTag ist deutlich teurer

Ein AirTag von Apple kostet aktuell über 30 Euro (bei Amazon anschauen). Dort ist aber auch ein U1-Chip für Ultrabreitband verbaut, der eine viel genauere Suche erlaubt. Ihr zahlt also etwas mehr, werdet aber präziser zum Ziel geführt. Das können die ganzen anderen Smart Finder alle nicht. Die zeigen nur den ungefähren Standort an.

Anzeige

Apple AirTag Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.09.2024 15:11 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.