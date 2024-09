iPhone 16 jetzt schon kaufen? Experten winken ab

Das neue iPhone 16 ist da – aber sollten Kunden jetzt schon zuschlagen? Lieber nicht, sagen Preisvergleichs-Experten. Wer etwas Geduld hat, kann mehrere hundert Euro sparen. Vor allem bei einem Modell des Apple-Handys könnte der Preisverfall recht schnell kommen.

iPhone 16: Preisverfall-Prognose von Experten

Apple hat die neue iPhone 16-Serie vorgestellt. Neben dem Standardmodell gibt es wieder ein Plus-, Pro- und Pro-Max-Modell. Die Preise beginnen bei 949 Euro. Doch wie lange bleiben die Smartphones so teuer? Eine Analyse von Idealo gibt einen Einblick in die voraussichtliche Preisentwicklung der kommenden Monate.



Demnach könnten die Preise schon nach kurzer Zeit deutlich sinken. Für das Basismodell iPhone 16 wird nach zwei Monaten ein Preisrückgang von über 120 Euro erwartet. Nach fünf Monaten könnte es sogar 20 Prozent billiger sein.

Ähnlich sieht die Prognose für das iPhone 16 Plus aus: Hier rechnet Idealo nach fünf Monaten mit einem Preis von unter 900 Euro, was einer Ersparnis von immerhin 19 Prozent entsprechen würde. Die Pro-Modelle dürften dagegen etwas preisstabiler bleiben, schätzen die Experten. Beim iPhone 16 Pro werden nach fünf Monaten 14 Prozent Ersparnis erwartet, beim Pro Max 17 Prozent.



Wer noch mehr Geduld mitbringt, kann laut Prognose auch stärker profitieren. Die größten Preissenkungen werden nach 11 Monaten erwartet – also kurz bevor turnusmäßig bereits das neue Modell an den Start geht. Das iPhone 16 Pro Max könnte dann sogar 26 Prozent günstiger sein als zum Marktstart. Nach etwa fünf Monaten flacht die Preiskurve jedoch bei allen Modellen deutlich ab (Quelle: Idealo).

iPhone 16 kaufen: Geduld wird belohnt

Insgesamt deutet die Prognose darauf hin, dass es sich lohnt, mit dem Kauf eines iPhone 16 einige Monate zu warten. Der optimale Kaufzeitpunkt liegt für alle Modelle etwa fünf Monate nach der Markteinführung. Dann sind bereits deutliche Preissenkungen zu erwarten, ohne dass man allzu lange warten muss. Wer ein Standardmodell ins Auge gefasst hat, kann aber auch schon nach zwei Monaten zuschlagen und trotzdem sparen.



Apples iPhone 16 im Video:

Das ist das iPhone 16 von Apple.

