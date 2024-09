iPhone-Besitzer erlebt mit gebrauchtem Handy von Apple böse Überraschung

Wenn ihr euch ein neues iPhone kauft und die Geräteversicherung AppleCare+ abschließt, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Passiert etwas mit dem Handy, dann wird es repariert oder ihr bekommt ein Austauschgerät. Ein Entwickler hat dabei eine böse Überraschung erlebt.

Gebrauchtes iPhone von Apple bei App gesperrt

Einem Entwickler ist eine kuriose Geschichte passiert. Ihm ist sein iPhone heruntergefallen und war so stark beschädigt, dass es nicht mehr repariert werden konnte. Da er AppleCare+ abgeschlossen hatte, bot ihm Apple ein Austauschgerät für 99 Euro an. Damit war er mehr als zufrieden, denn sein iPhone hatte noch weitere Beschädigungen. Das Austausch-iPhone hatte aber eine dunkle Vergangenheit.



Es hat sich nämlich nicht um ein brandneues iPhone gehandelt, sondern um ein gebrauchtes Gerät, das von Apple aufgearbeitet wurde. Der Vorbesitzer hat damit aber bei Snapchat Schindluder betrieben und wurde permanent gesperrt. Der Entwickler merkte das, als er sich mit seinem Snapchat-Account anmelden wollte. Das funktionierte nicht, weil das iPhone an sich gesperrt war (Quelle: Golem).



Dass das überhaupt geht, obwohl Apple das iPhone als refurbished wieder anbietet, hat ihn überrascht. Eigentlich geht wohl jeder davon aus, dass der Hersteller jegliche Spuren des Vorbesitzers entfernen kann. Die Technologie für Entwickler zur Sperrung bietet Apple seit iOS 11 selbst an. App-Entwickler können ihre Apps und Hardware anhand von zwei Datenbits erkennen und so komplett sperren, auch wenn diese von Apple eigentlich komplett zurückgesetzt werden. Damit wird beispielsweise auch verhindert, dass Benutzer kostenlose Testphasen oder Geschenke mehrfach einlösen können.

Anzeige

Snapchat und Apple können nichts machen

Das gebrauchte iPhone einfach entsperren geht laut Snapchat und Apple nicht. Apple hat dem betroffenen Entwickler am Ende eines langen Telefonats dann ein neues Austauschgerät angeboten. Ob das irgendwo gesperrt ist, weiß niemand.



Die Gefahr besteht also immer. Egal ob ihr ein Ersatz-iPhone von Apple bekommt oder ein gebrauchtes iPhone so kauft. Wurde der Vorbesitzer damit irgendwo gesperrt, dann ist das iPhone an sich gesperrt und ihr könnt die jeweilige App nicht mehr nutzen. Das stellt ihr aber erst fest, wenn ihr die jeweilige App nutzen wollt.

Anzeige

5 iOS-Einstellungen, die du sofort ändern solltest Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.