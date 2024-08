iPhone 17: Apple legt noch eine Schippe drauf – aber es gibt einen Haken

In einem Punkt war Apple in den letzten Jahren eher knausrig, denn das iPhone erhielt stets immer nur so viel Arbeitsspeicher wie nötig, nicht aber so viel wie möglich. Beim iPhone 17 gibt es endlich eine Schippe mehr RAM, doch nicht alle Modelle werden wohl von Apples Großzügigkeit profitieren.

iPhone 17: Nur Apples Spitzenmodell erhält Upgrade auf 12 GB RAM

Die Freude war nur von kurzer Dauer. Ein Kenner der Apple-Szene versprach kürzlich für die gesamte Modellpalette des iPhone 17 ein Upgrade auf 12 GB RAM – also satte 50 Prozent mehr verglichen mit dem kommenden iPhone 16 (Quelle: MacRumors). Jetzt aber erhebt der bekannte Apple-Experte und Insider Ming-Chi Kuo sein Wort. Er behauptet, dass von diesem Zuwachs einzig und allein das iPhone 17 Pro Max und damit das größte und teuerste Modell betroffen sein wird (Quelle: MacRumors).



Alle weiteren Modellvarianten des iPhone 17 werden daher auf 8 GB Arbeitsspeicher beschränkt bleiben. Das reguläre iPhone 17, das neue und extrem dünne iPhone 17 "Slim" beziehungsweise "Air" und sogar das kleinere Pro-Modell bekommen also kein Speicher-Upgrade. Bemerkenswert ist vor allem der Umstand, dass Apple selbst dem zweiten Pro-Modell die Aufwertung verwehrt.

Anzeige

Erwähnenswert in diesem Zusammenhang: Das aktuelle iPhone 15 und das iPhone 15 Plus verfügen nur über 6 GB RAM, das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max jedoch schon jetzt über 8 GB RAM. Einer der Gründe, warum allein diese beiden Modelle gegenwärtig für „Apple Intelligence“ freigegeben sind. Mit dem iPhone 16 wird sich dies ändern. Apple wird dann den Arbeitsspeicher ebenfalls auf 8 GB beim iPhone 16 und iPhone 16 Plus erhöhen. Die Pro-Modelle verharren hingegen bei 8 GB. Somit werden alle Varianten des iPhone 16 von Apples künstlicher Intelligenz profitieren können.



Beim iPhone 15 und iPhone 15 Plus reicht der Speicher leider nicht mehr aus:

Apples guter Grund für die Unterscheidung

Warum aber erhöht Apple im kommenden Jahr den Speicher ausgerechnet beim iPhone 17 Pro Max und lässt alle weiteren Modelle unbeachtet? Eine Vermutung: Mehr RAM bedeutet im Zweifelsfall noch leistungsfähigere KI-Funktionen. Dies könnte Apple nutzen, um für das größte und teuerste Modell einen weiteren Kaufanreiz zu schaffen. Apple ist noch immer eine Hardware-Firma und die größte Marge lockt bekanntlich beim teuersten Modell.



Doch allein bei der unterschiedlichen Speichergröße wird es Apple nicht belassen. So soll das iPhone 17 Pro Max im Unterschied zu den Schwestermodellen auch über ein besseres Kühlsystem verfügen. Das Spitzenmodell greift dabei auf eine Kombination aus „Dampfkammertechnologie“ und Graphitplatten zurück.



Der Rest der iPhone-Truppe muss sich hingegen mit Graphitplatten allein begnügen. Ein besseres Kühlsystem deutet unserer Meinung nach auch darauf hin, dass das iPhone 17 Pro Max nicht nur mehr Speicher haben, sondern generell schneller unterwegs sein wird. Nicht unwichtig in Hinblick auf erweiterte KI-Funktionen.



Dürfte in Zukunft nach noch mehr Speicher verlangen:

Apple Intelligence in 5 Minuten

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.