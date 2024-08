Wie bei Galaxy-Handys: Samsungs Smart-TVs machen riesigen Schritt

Samsung setzt neue Maßstäbe, die man so bisher nur von Smartphones kennt: Sieben Jahre lang soll es kostenlose Updates für das Betriebssystem Tizen geben – allerdings nicht für alle Fernseher. Bisher waren zwei bis drei Jahre Support Standard.

Samsung: Sieben Jahre Tizen-Updates für KI-Fernseher

Seit mehr als einem Jahrzehnt dominiert Samsung den globalen TV-Markt. Doch die Konkurrenz macht Druck: Im ersten Halbjahr 2024 schrumpfte Samsungs Marktanteil auf knapp 29 Prozent, während TCL und Hisense mit 12,1 und 10 Prozent aufholten. Mit einer neuen Update-Offensive will Samsung seinen Vorsprung offenbar wieder ausbauen.



Ganze sieben Jahre lang sollen die neuesten KI-TVs kostenlose Updates des Betriebssystems Tizen erhalten. Die verlängerte Update-Garantie soll für TV-Modelle ab März 2024 sowie für ausgewählte Geräte aus dem Jahr 2023 gelten. Welche das genau sind, hat Samsung noch nicht bekannt gegeben. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass Samsung auch ältere Fernseher mit der neuen Update-Garantie ausstatten wird.

Der Vorstoß folgt einem ähnlichen Schachzug im Smartphone-Bereich. Seit Januar verspricht Samsung für die Galaxy-S24-Serie ebenfalls sieben Jahre lang Betriebssystem-Updates und Sicherheits-Updates. Bei Fernsehern ist Konkurrent LG vorgeprescht und verspricht für bestimmte Smart-TV-Modelle fünf Jahre lang webOS-Updates.

Samsung: Neue Funktionen für TizenOS

Samsungs TizenOS gilt als die weltweit führende Smart-TV-Plattform. Damit das so bleibt, hat Samsung neue Funktionen in Aussicht gestellt, bei denen KI im Mittelpunkt steht. So sollen kompatible Fernseher künftig mehr als nur einfache Sprachbefehle verstehen und Zusammenhänge richtig einordnen können. So soll es beispielsweise möglich werden, einen Film auszuwählen und gleichzeitig die Lautstärke zu erhöhen.



Außerdem arbeitet Samsung an automatischen Untertiteln für ausgewählte TV-Sender. Diese werden jedoch zunächst koreanischen Nutzern vorbehalten sein (Quelle: Business Korea).

