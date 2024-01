Mit dem Galaxy S24: Samsung leitet Update-Revolution ein

Samsung wird bereits am 17. Januar 2024 seine neuen Galaxy-S24-Smartphones offiziell vorstellen. Vorab wurden jetzt weitere Details veröffentlicht, die ein Strategiewechsel bei der Update-Politik nahelegen. Demnach will sich Samsung ab dem Galaxy S24 an Google und den Pixel-8-Smartphones orientieren, wenn es um die langjährige Unterstützung der Modelle geht.

Samsung verbessert Update-Politik mit Galaxy-S24-Modellen

In den letzten Tagen und Wochen sind immer wieder neue Informationen zum Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra aufgetaucht. Ein früheres Gerücht hatte besagt, dass Samsung eventuell sein Update-Politik verbessern könnte. Statt wie bisher vier neue Android-Versionen und fünf Jahre Sicherheitsupdates, soll es wie bei Google und den Pixel-8-Smartphones sieben Jahre geben – für alle Bereiche. Also nicht nur neue Android-Versionen, sondern auch Feature- und Sicherheitsupdates. Das hat AndroidHeadlines aus zuverlässiger Quelle erfahren.

Genau wie Google mit seinen Pixel-8-Handys würde Samsung mit den Galaxy-S24-Modellen Apple mit seinen iPhones bei der Update-Versorgung damit schlagen. Apple verteilt neue iOS-Versionen für seine Geräte bisher für sechs Jahre. Für Samsung-Nutzer wäre das ein wirklich großer Schritt, denn so könnten die Smartphones noch viel länger verwendet werden. Die Leistung dürfte ausreichen, um auch in sieben Jahren noch als anständiges Smartphone herhalten zu können. Besonders dann, wenn einige Features der neueren Modelle ebenfalls auf die alten Smartphones kommen.

Update-Garantie für weitere Samsung-Geräte?

Genau wie bei der vorherigen Update-Garantie mit den vier neuen Android-Versionen und fünf Jahren Sicherheitsupdates, soll die neue Regelung erst ab dem Galaxy S24 gelten. Es ist aktuell nicht bekannt, ob vielleicht auch Smartphones der Mittelklasse zukünftig sieben Jahre Updates erhalten. Das dürftet ihr spätestens dann erfahren, wenn die neuen Galaxy-A-Smartphones vorgestellt werden. Am 17. Januar 2024 findet zunächst die Präsentation der neuen Top-Smartphones statt und da wird euch Samsung alle weiteren Details liefern.

