S Pen des Samsung Galaxy S23 Ultra funktioniert nicht richtig? Daran könnte es liegen

Samsung hat die Note-Serie zwar offiziell eingestellt, der S Pen lebt in den Ultra-Smartphones der S-Serie aber weiter. Bei einigen Nutzerinnen und Nutzer kam es zuletzt immer häufiger zu Problemen. Der Stift hat plötzlich gar nicht mehr oder viel schlechter funktioniert. Dafür wurde jetzt ein Grund gefunden, der auf einen neuen Trend bei Smartphones zurückzuführen ist.

S Pen beim Samsung Galaxy S23 Ultra durch Hülle gestört

Apple hat mit dem iPhone 12 MagSafe eingeführt. Magnete in der Rückseite des Handys halten ein kabelloses Ladegerät oder Zubehör in Position. Es hat danach nicht lange gedauert, bis auch Zubehörhersteller auf den Zug aufgesprungen sind und entsprechende Hüllen mit MagSafe für Android-Smartphones angeboten haben. Im Normalfall funktioniert das alles auch sehr gut und schafft einen Mehrwert. Beim Samsung Galaxy S23 Ultra kommt es mit einigen Hüllen aber zu Problemen mit dem S Pen.

Wie nun herausgefunden wurde, sind die in Hüllen eingelassenen Magnete teilweise so stark, dass sie ein Magnetfeld erzeugen, welches dazu führt, dass der S Pen nicht mehr richtig erkannt wird. Es wirkt im ersten Moment so, als ob der Stift auf dem Samsung Galaxy S23 Ultra nur noch sporadisch funktionieren würde. Als wäre der Akku des Stiftes fast leer. Tatsächlich stört aber die MagSafe-Hülle den Stift (Quelle: SamMobile).

MagSafe-Hülle abnehmen und erneut ausprobieren

Wenn ihr Probleme mit dem S Pen auf eurem Samsung-Handy habt und zufällig eine MagSafe-Hülle nutzt, dann könnte es daran liegen. Nicht alle MagSafe-Hüllen sind gleich. Die eingelassenen Magnete können eine unterschiedliche Stärke aufweisen. Sind sie zu stark, kommt es zu den beschriebenen Störungen und mit eurem Smartphone und Stift ist alles in Ordnung. Gegenchecken könnt ihr das, indem ihr den Stift ohne angelegte MagSafe-Hülle ausprobiert. Funktioniert alles, wie es soll, habt ihr den Grund für das Problem gefunden.

