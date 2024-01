Viel Xiaomi-Handy für wenig Geld: Neue Preis-Leistungs-Kracher starten mit Rabatt

Xiaomi hat mit dem Poco X6 Pro ein neues Oberklasse-Smartphone mit starker Ausstattung vorgestellt, das zu einem attraktiven Preis angeboten wird. Zum Start bekommt ihr das Handy mit sattem Rabatt. Alternativ könnt ihr eine günstigere Ausführung oder das M6 Pro wählen.

Xiaomi Facts

Xiaomi Poco X6 Pro vorgestellt

Xiaomi stellt in regelmäßigen Abständen neue Android-Smartphones vor. Viele bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit dem Poco X6 Pro hat das chinesische Unternehmen wieder alles gegeben. Ihr bekommt eine starke Ausstattung mit viel Speicher zum attraktiven Preis. Aktuell kommen sogar zwei Aktionen zusammen. Ihr zahlt als Vorbesteller nicht nur weniger, sondern bekommt einen zusätzlichen Rabatt. Besonders das Poco X6 Pro mit 512 GB internem Speicher kostet so nur 341,91 Euro statt 419,90 Euro. Aktivieren könnt ihr den zusätzlichen Rabatt von 10 Prozent direkt auf der Produktseite (bei Xiaomi anschauen). So muss es bei euch im Warenkorb aussehen:

Xiaomi bietet das Poco X6 Pro aktuell mit doppeltem Rabatt an. (Bildquelle: GIGA)

In dem Fall lohnt sich der Kauf des Poco X6 Pro mit 512 GB, da Vorbesteller der 256-GB-Version keinen doppelten Rabatt erhalten.

POCO X6 Pro 5G 12 GB + 512 GB Black Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.01.2024 08:30 Uhr

Das Poco X6 Pro besitzt ein 6,67 Zoll in der Diagonale messendes OLED-Display, das mit 120 Hz arbeitet und bis zu 1.800 Nits hell werden kann. Angetrieben wird das Handy vom MediaTek Dimensity 8300-Ultra, dem 8 oder 12 GB RAM und 256 oder 512 GB interner Speicher zur Seite stehen. Es handelt sich dabei sogar schon um UFS-4.0-Speicher, der bisher nur in High-End-Smartphones zum Einsatz kommt und eine hohe Leistung garantiert.

Im Poco X6 Pro ist eine 64-MP-Hauptkamera verbaut. Dazu kommt ein 8-MP-Ultraweitwinkel sowie eine 2-MP-Makrokamera. An der Front ist eine 16-MP-Selfiekamera integriert. Der Akku misst 5.000 mAh und lässt sich mit 67 Watt schnell per Kabel wieder aufladen. Ein entsprechendes Ladegerät liegt dem Handy bei. Zur weiteren Ausstattung zählen eine IP54-Zertifizierung, zwei Lautsprecher, Dual-SIM, NFC, ein Fingerabdrucksensor im Display und HyperOS als Betriebssystem. Damit seid ihr also auf dem neuesten Stand.

Weitere Xiaomi-Handys eingeführt

Das Poco X6 von Xiaomi ist die günstigere Version des X6 Pro. (Bildquelle: GIGA)

Neben dem Poco X6 Pro hat Xiaomi auch das normale Poco X6 mit Snapdragon 7s Gen 2 vorgestellt. Auch hier stehen verschiedene Speichervarianten zur Wahl, wobei nur UFS-2.2-Speicher verbaut wird. Das Display besitzt ähnliche Eigenschaften, ist mit bis zu 1.200 Nits aber nicht ganz so hell. Ihr bekommt die gleichen Auflösungen bei den Kameras und einen mit 5.100 mAh etwas größeren Akku, der mit 67 Watt schnell aufgeladen werden kann. Der Preis beginnt eigentlich bei 299 Euro, doch es gibt auch bei diesem Modell doppelten Rabatt (bei Xiaomi anschauen).

POCO X6 5G 8 GB + 256 GB Black Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.01.2024 12:03 Uhr

Das Xiaomi Poco M6 Pro bietet viel Hardware für wenig Geld. (Bildquelle: Xiaomi)

Mit dem Poco M6 Pro hat Xiaomi eine noch günstigere Version vorgestellt. Bei diesem Handy wird ein Helio G99-Ultra verbaut, dem auch bis zu 12 GB RAM und 512 GB interner Speicher zur Verfügung stehen. Doch auch hier handelt es sich um älteren UFS-2.2-Speicher. Das 6,67-Zoll-AMOLED-Display ist nicht ganz so hell, arbeitet aber ebenfalls mit 120 Hz. Auch hier sind 64-, 8- und 2-MP-Kameras auf der Rückseite und eine 16-MP-Kamera an der Front verbaut. Der Akku misst 5.000 mAh und lässt sich mit 67 Watt schnell aufladen. Vorbesteller erhalten bis zum 17. Januar 2023 zusätzlich 10 Prozent Rabatt auf den sowieso schon reduzierten Einführungspreis. So bekommt ihr das M6 Pro mit 512 GB für schlappe 233,91 Euro (bei Xiaomi anschauen).