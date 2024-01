Edeka-App Aktionscode: Wo finden & wie eingeben?

Mit der Anmeldung in der Edeka-App kann man auf verschiedene Vorteile zugreifen und bei Einkäufen sparen. Einige Rabatte gibt es mit den integrierten Coupons, andere Vorteile lassen sich erst freischalten, nachdem man einen Aktionscode eingegeben hat. Wo findet man solche Aktionscodes und wie kann man sie eingeben?

Wie der Name bereits vermuten lässt, sind die Aktionscodes nicht dauerhaft gültig, sondern nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Es gibt dabei verschiedene Quellen für solche Codes.

Edeka-App Aktionscode eingeben

So kann man einen Aktionscode in der Edeka-App eingeben:

Öffnet die Edeka-App. Stellt sicher, dass ihr mit eurem Profil angemeldet seid. Steuert den Bereich „Mehr“ an. Hier findet ihr die Option „Aktionscodes“. Einmal ausgewählt, könnt ihr einen Code in das Textfeld eingeben. Ist der Code eingegeben und aktiviert, schaltet man den Rabatt dahinter frei.

Wo kann man einen Aktionscode finden?

Die Codes wechseln ständig. Auch die Produkte und Rabatte dahinter sind immer wieder neu. Wo findet man solche Aktionscodes? Die beste Quelle für die Codes sind die Edeka-Prospekte. Ihr findet sie meistens hinter der Kasse in jeder Filiale, oft werden sie auch per Post zugeschickt. Online gibt es das Prospekt für den Markt in der Nähe über die Filialsuche (zur Suche). Dort ist manchmal ein Code zwischen den aktuellen Angebotsprodukten eingeblendet. Im Januar 2024 ist zum Beispiel der Code „#GRATIS“ gültig (Quelle: Edeka.de). Früher funktionierten auch diese Codes:

#ALPENZWERG: 2 für 1 Aktion Alpenzwerg 236 ml

#CAPRISUN: 50% auf Capri-Sun

#FERDIFUCHS: 50% auf Ferdi Fuchs Mini Salami

#GETRÄNKE: 10% auf Alkoholfreie Getränke

#LAUGENGEBÄCK: 50% auf EDEKA Mini Laugen Kreationen

#OBST: 10% auf Obst & Gemüse

#SCHOKOLADE: 10% auf Tafelschokolade

#SCHOKO: 1 Tafel Ritter-Sport gratis

#EIS: 10% auf Eis

#MEHL: 1 kg Gut&Gunstig Mehl

#APPRABATT: 3€ App-Gutschein

Diese Codes waren überwiegend nur regional gültig und sind inzwischen abgelaufen.

