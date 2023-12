„Triple A Sales GmbH“ bucht ab: Was ist das?

Beim Blick auf den Kontoauszug stellt man möglicherweise Abbuchungen fest, die man nicht sofort zuordnen kann. So wundert sich manch Nutzer, warum von „Triple A Sales“ Geld vom Konto abgebucht wurde. Was steckt dahinter?

Online-Shops Facts

Normalerweise steckt hinter Zahlungen an „Triple A Sales GmbH“ ein nachvollziehbarer Grund. Man muss also nicht sofort befürchten, dass das eigene Konto gehackt wurde, Diebe in fremden Namen einkaufen oder man sich bei zwielichtigen Gewinnspielen oder Ähnlichem angemeldet hat.

Das steckt hinter „Triple A Sales Gmbh“

„Triple A Sales“ ist der Betreiber von verschiedenen bekannten und seriösen Online-Shops. Der bekannteste dürfte der Anbieter „Eis.de“ sein. Es gibt aber auch noch andere Marken, die zu dem Unternehmen gehören. Wurde von eurem Konto ein Betrag von „Triple A Sales GmbH“ abgebucht, steckt dahinter die Bestellung bei einem dieser Online-Shops:

Bilder.de (Bilder-Dienst für Foto-Geschenke)

Druckerzubehör.de (Handy- und Druckerzubehör)

Eis.de („Lifestyleprodukte“)

Handyzubehör.de (Handyzubehör)

Geld sparen beim Online-Shoppen: 6 leichte Tricks Abonniere uns

auf YouTube

Aus rechtlichen Gründen muss bei Abbuchungen auf dem Kontoauszug der Zahlungsempfänger immer aufgeführt werden. Vor allem bei Eis.de ist die allgemeine Bezeichnung „Triple A Sales GmbH“ manchmal von Vorteil, wenn andere mit Zugriff auf das Bankkonto nicht sofort erkennen sollen, wo man bestellt hat.

Unbekannte Abbuchung von „Triple A Sales GmbH“?

Ihr habt bei den oben genannten Anbietern nichts bestellt? Dann solltet ihr den Kundenservice von „Triple A Sales GmbH“ sofort kontaktieren. Nutzt dafür dieses Formular:

Zum Formular

Alternativ greift ihr zum Telefon-Hörer und ruft diese Nummer an: +49 521 1639 5972 . Es fallen die Kosten für einen Inlands-Anruf innerhalb von Deutschland an.

. Es fallen die Kosten für einen Inlands-Anruf innerhalb von Deutschland an. Ihr könnt auch eine E-Mail schreiben: info@aaa-internetshops.de.

Haltet bei der Kontaktaufnahme alle Daten bereit, die Rückschlüsse auf die Zahlung geben, zum Beispiel den Verwendungszweck. Möglicherweise haben Fremde eure Kontodaten benutzt, um damit bei einem der genannten Shops auf eure Kosten einzukaufen. Wendet euch daher zur Sicherheit auch schnellstmöglich an eure Bank und erstattet eine Anzeige bei der Polizei, um einen größeren finanziellen Schaden zu vermeiden.

Zum Thema:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.