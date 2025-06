Kleinanzeigen: Follower sehen – das geht

Falls man bei „Kleinanzeigen“ regelmäßig schnell auf Angebote eines bestimmten Anbieters zugreifen will, kann man einzelnen Verkäufern folgen. Doch kann man sehen, wer einem folgt und lassen sich Follower bei Kleinanzeigen sperren oder löschen?

Nutzer können sowohl einem bestimmten Angebot als auch einem ganzen Account folgen. Bei der zweiten Option bekommt man eine Benachrichtigung, sobald der Anbieter ein neues Angebot veröffentlicht. Ab sofort kann man auch die Follower sehen.

Wer folgt mir auf Kleinanzeigen

Ab sofort gibt es eine Möglichkeit, die Namen der einzelnen Follower herauszufinden. Lange Zeit konnte man lediglich die Gesamtzahl der Kleinanzeigen-Follower sehen:

Ruft hierfür den „Meins“-Bereich in der App oder in der Browser-Seite von Kleinanzeigen auf. Hier seht ihr im unteren Bereich eure aktiven Angebote und oben verschiedene Informationen zu eurem Account. Dazu gehören die prozentuale Antwortrate auf Nachrichten, die ihr erhaltet, sowie die Zufriedenheitsangabe von Mitgliedern, mit denen ihr früher bei Kleinanzeigen zu tun hattet. In der letzten Zeile steht die Gesamtzahl der Follower. Einmal angetippt, seht ihr die Namen der Follower.

Hinweis: Die Funktion wird ab Juni 2025 für erste Nutzer ausgerollt. Es kann also einige Zeit dauern, bis man selbst auf die Follower-Namen zugreifen kann.

Man kann lediglich die eigenen Follower sehen. Es ist also nicht möglich, die Information bei anderen Accounts abzurufen.

Follower löschen

Es ist jetzt auch möglich, Follower zu löschen. Ihr könnt die Teilnehmer also einfach aus der Liste entfernen. Der andere Nutzer erhält keine Benachrichtigung darüber. In der Suche finden sie eure Angebote immer noch. Falls ihr gar keinen Kontakt mehr wollt, müsst ihr sie komplett sperren. Dann werden den Betroffenen keine Angebote mehr von euch gezeigt und bereits geführte Gespräche verschwinden.

Falls ihr also einen lästigen Stalker habt, könnt ihr an dieser Stelle also etwas dagegen unternehmen. Auch nach einer Kontaktaufnahme ist es möglich, einen Nutzer bei Kleinanzeigen zu sperren oder zu melden.

Wenn iihr euch die Übersicht eurer Angebote anschaut, findet ihr neben dem Stern-Symbol die Nutzer, die dem entsprechenden Angebot folgen. Hierüber kann man weder sehen, wer dem Artikel folgt, noch hat man eine Möglichkeit zur direkten Kontaktaufnahme, etwa für einen Preisvorschlag.