Owala Bottle: Wie kann man sie in Deutschland bestellen?

Trinkflasche ist nicht gleich Trinkflasche. Verschiedene Social-Media-Accounts preisen die „Owala Bottles“ an. Was ist das Besondere an diesen Flaschen und wie kann man sie in Deutschland bestellen?

Das ist die „Owala Bottle“

Die Owala Bottle ist eine wiederverwendbare Trinkflasche aus den USA, die vor allem durch ihr durchdachtes Design und ihre praktische Handhabung bekannt geworden ist. Charakteristisch ist das sogenannte „FreeSip“-System: Dabei handelt es sich um einen Deckel mit zwei Trinkoptionen. Man kann entweder direkt aus der Flaschenöffnung trinken oder einen integrierten Strohhalm nutzen, ohne dafür den Deckel abschrauben zu müssen. Dieses flexible System ist der Hauptunterschied zu anderen Edelstahl-Trinkflaschen. Bei TikTok könnt ihr die Flaschen „in Aktion“ sehen:

Hergestellt werden die Flaschen aus doppelwandigem, rostfreiem Edelstahl, was bedeutet, dass Getränke darin länger ihre Temperatur halten. Kalte Getränke bleiben über viele Stunden hinweg kühl, heiße Getränke bleiben ebenfalls für eine gewisse Zeit warm. Die Flaschen sind BPA-frei und in verschiedenen Größen und Farben erhältlich.

Owala in Deutschland kaufen?

In den USA ist die Marke sehr beliebt, während sie in Deutschland bislang noch wenig bekannt und offiziell nicht erhältlich ist. Das sorgt allerdings dafür, dass auf dem deutschen Markt einige unseriöse Online-Shops auftauchen, die vermeintlich Owala Bottles verkaufen. Mehrere Nutzer in Online-Foren und auf Plattformen wie Reddit berichten von betrügerischen Seiten, bei denen entweder keine Ware ankommt oder qualitativ minderwertige Produkte verschickt werden.

Der zuverlässigste Weg, eine Owala Bottle in Deutschland zu kaufen, führt aktuell über internationale Versandplattformen. Besonders über Amazon.de werden vereinzelt Originalprodukte angeboten, die entweder direkt aus den USA oder über Händler aus Großbritannien geliefert werden (Owala Store bei Amazon ansehen). Hierbei sollte man jedoch auf die Lieferzeiten, Versandkosten und Rückgabemöglichkeiten achten.

Alternativ berichten einige Nutzer davon, dass sie Owala Bottles bei Einzelhändlern wie Urban Outfitters in europäischen Großstädten gefunden haben, allerdings in begrenzter Auswahl. Im deutschen Online-Shop gibt es zwar einen Eintrag für die Flaschen, allerdings sind sie dort derzeit nicht verfügbar. Auch die Bestellung über US-amerikanische Shops und der Versand über Paketweiterleitungsdienste wäre eine Möglichkeit, allerdings mit zusätzlichem Aufwand und höheren Versandkosten verbunden. Einige Nutzer berichten, dass der offizielle Owala-Shop nach Großbritannien liefert. Falls man dort Verwandte oder Bekannte hat, kann man über diesen Umweg zugreifen.

Insgesamt ist die Verfügbarkeit in Deutschland derzeit eingeschränkt, was den Kauf etwas komplizierter macht. Wer eine Owala Bottle erwerben möchte, sollte beim Online-Kauf sorgfältig auf die Seriosität des Anbieters achten und idealerweise auf Händler mit Kundenbewertungen und gesicherten Bezahlmethoden zurückgreifen. Im Webangebot von Watchlist-Internet findet ihr eine Liste mit Fake-Shops für Owala-Produkte. Um diese Seiten solltet ihr also einen Bogen machen, allerdings ist die Liste auch nicht vollständig. Das Portal richtet sich vorrangig an Nutzer in Österreich, daher sind hier vermehrt Fake-Shops unter .at-Domain aufgeführt.

