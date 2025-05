Die Vorwahl +39 ruft an: Wer steckt dahinter?

Eine unbekannte Nummer mit der Vorwahl +39 (0039) ruft euch an? Wir erklären, woher der Anruf kommt, wie ihr Betrüger erkennt und wie ihr euch vor Abzocke schützt.

Die Vorwahl +39 oder 0039: Das solltet ihr wissen

Die internationale Vorwahl +39 steht für Italien. Wie bei allen internationalen Vorwahlen bleibt die +39 sowohl bei Festnetz- als auch bei Mobilfunknummern bestehen. Seht ihr diese Zahlenfolge also am Anfang einer Nummer, stammt der Kontakt technisch aus Italien.

Bitte beachtet: Die Vorwahl allein sagt nichts über die Seriosität des Anrufers aus. Betrüger können mit sogenannten „Spoofing“-Techniken beliebige Ländervorwahlen, also auch Nummern mit +39 anzeigen lassen.

Wer kann hinter einer italienischen Nummer stecken?

Natürlich ist nicht jeder Anruf mit der Vorwahl +39 verdächtig. Vielleicht habt ihr Freunde, Verwandte oder Geschäftspartner in Italien. Auch Hotels oder Online-Shops melden sich mit dieser Vorwahl, wenn ihr dort gebucht oder bestellt habt.

Allerdings nutzen Kriminelle immer häufiger ausländische Vorwahlen, um sich euer Vertrauen zu erschleichen. Besonders beliebt sind aktuell WhatsApp-Nachrichten, in denen (angebliche) Verwandte in Not um Hilfe bitten oder in denen euch ein Gewinn versprochen wird. Auch Anrufe, bei denen niemand spricht oder bei denen sofort aufgelegt wird, können auf betrügerische Aktivitäten hindeuten.

Telefonbetrug wird immer raffinierter. Im Video zeigen wir euch die häufigsten Maschen, wie ihr sie erkennt und worauf ihr unbedingt achten solltet.

So schützt ihr euch vor Betrug mit +39-Nummern

Damit ihr nicht in eine Falle tappt, haben wir einige wichtige Tipps für euch zusammengestellt:

Ruft unbekannte Nummern mit +39 nicht zurück , wenn ihr keinen Bezug zu Italien habt.

unbekannte Nummern mit +39 , wenn ihr keinen Bezug zu Italien habt. Prüft die Nummer online mit einer Rückwärtssuche . Portale wie „tellows“ bieten diesen Service an.

. Portale wie „tellows“ bieten diesen Service an. Gebt niemals persönliche Daten, Passwörter oder Bankdaten am Telefon oder in einer Messenger-Nachricht preis.

persönliche Daten, Passwörter oder Bankdaten am Telefon oder in einer Messenger-Nachricht preis. Blockiert verdächtige Nummern direkt auf eurem Smartphone.

Das ist zu tun, wenn ihr betroffen seid

Falls ihr auf einen Telefonbetrug hereingefallen seid, informiert umgehend eure Bank, ändert alle wichtigen Passwörter und erstattet Anzeige bei der Polizei. Sichert alle relevanten Nachrichten und die Anrufliste als Beweise.