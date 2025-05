Kleinanzeigen: Käufer will E-Mail-Adresse – warum?

Wenn euch ein Käufer auf einer Plattform wie Kleinanzeigen (ehemals eBay Kleinanzeigen) nach eurer E-Mail-Adresse fragt, solltet ihr vorsichtig sein. Bekommt ihr solch eein Anfrage, müsst ihr also aufmerksam bleiben.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Soll ich jemandem bei Kleinanzeigen meine E-Mail-Adresse geben?

Grundsätzlich ist es bei seriösen Käufern selten nötig, die Kommunikation von der Plattform weg zu verlagern, vor allem, da Kleinanzeigen selbst eine sichere (manchmal aber auch nervige) Chat-Funktion bietet.

Anzeige

Häufig steckt hinter solchen Anfragen eine Betrugsmasche. Betrüger könnten eure E-Mail-Adresse nutzen, um euch gefälschte Zahlungsbestätigungen zu schicken, etwa angeblich im Namen von PayPal oder Banken. In diesen E-Mails werdet ihr möglicherweise aufgefordert, einen Versandnachweis zu erbringen oder persönliche Daten preiszugeben. Auch Phishing-Versuche sind denkbar. Kriminelle könnten über gefälschte Mails versuchen, an Passwörter oder Bankdaten zu gelangen.

Telefonbetrug: Diese Maschen sollte man kennen Abonniere uns

auf YouTube

Anzeige

Wofür benötigt ein Käufer die E-Mail-Adresse?

Ein weiteres Risiko ist der Missbrauch der E-Mail-Adresse für Spam oder betrügerische Aktivitäten. Manchmal dienen solche Maschen auch dazu, euch über angebliche Überweisungen ins Ausland zu täuschen, für die ihr vorher Fake-Gebühren zahlen sollt.

Seriöse Käufer haben kein Problem damit, über die offizielle Chat-Funktion der Plattform zu kommunizieren und über die vorgesehene Kaufoption zu bezahlen. Falls jemand als Käufer unbedingt eure E-Mail-Adresse benötigt, solltet ihr sehr genau prüfen, warum das notwendig sein soll. Meist gibt es keinen legitimen Grund dafür.

Anzeige

Gebt also eure private E-Mail-Adresse auf Kleinanzeigen grundsätzlich nicht heraus. Auch wenn ihr etwas verkauft und jemand außerhalb der Kleinanzeigen-Funktion per PayPal bezahlen will, solltet ihr vorsichtig sein. Bei „Freunde“-Zahlungen habt ihr keine Möglichkeit, das Geld zurückzuerhalten, wenn ihr etwas bezahlt habt und kein Artikel ankommt. Bei Kaufinteressenten solltet ihr die PayPal-E-Mail-Adresse nur mitteilen, wenn ihr euch absolut sicher seid. Bleibt bevorzugt immer innerhalb der Plattform für Absprachen und Zahlungen. Wenn euch etwas komisch vorkommt, brecht den Kontakt ab und meldet den Nutzer der Plattform. So schützt ihr euch effektiv vor möglichen Betrugsversuchen und Datenmissbrauch. Das gilt auch für den Fall, falls jemand nach eurer IBAN fragt.