Neue WhatsApp-Funktion durchgesickert: Das erwartet euch bald im Messenger

WhatsApp arbeitet an einer großen Neuerung, die das Teilen von Status-Updates grundlegend verändert. Mit der Funktion könnt ihr bald Status-Updates eurer Kontakte direkt weiterleiten – ganz ohne Umwege. Eine kleine Einschränkung soll die neue Funktion aber besitzen.

WhatsApp erlaubt bald das Teilen von Status-Updates

Die neue Funktion, die erstmals in der Beta-Version 2.25.16.19 für Android aufgetaucht ist, ergänzt die WhatsApp-Status-Funktion um einen neuen Teilen-Button. Dieser erscheint direkt in der Status-Ansicht und ermöglicht es euch, interessante Updates eurer Kontakte mit wenigen Klicks an die eigenen Follower weiterzuleiten. Das wird aber nur funktionieren, wenn das Teilen des Status-Updates von der Quelle erlaubt wird.

WhatsApp hat bei der Entwicklung besonderen Wert auf den Schutz persönlicher Daten gelegt. Die Telefonnummer des Originalautors bleibt beim Weiterleiten des Status verborgen – auch für diejenigen, die den geteilten Status sehen. Zusätzlich erhalten Nutzer eine Benachrichtigung, wenn ihre Status-Updates von anderen geteilt wurden. Das schafft Transparenz.

Ihr könnt bald einen fremden WhatsApp-Status teilen. (© WABetaInfo)

WhatsApp würde damit ein echtes Problem lösen. Besonders in Familien werden sehr ähnliche Status-Updates bei wichtigen Ereignissen von vielen Menschen geteilt. So könnte man sich Arbeit sparen und einfach einen Status übernehmen. Gleichzeitig könnte das neue Feature für noch mehr Status-Updates sorgen bei Menschen, die diese nicht sehen wollen. Das neue Feature hat also Vor- und Nachteile.

Wann erscheint das neue WhatsApp-Feature?

Die neue WhatsApp-Funktion befindet sich noch in der Entwicklung und ist selbst für Beta-Tester bisher nicht zugänglich. WhatsApp feilt laut WABetaInfo derzeit an den letzten Details, um ein optimales Nutzererlebnis zu gewährleisten. Die neue Resharing-Option für fremde Status-Updates wird durch einen speziellen Toggle in den Einstellungen aktiviert, sodass ihr selbst entscheiden könnt, ob eure Status-Updates weitergeleitet werden dürfen. Sobald die neue Funktion da ist, werden wir euch mit allen Details versorgen.