WhatsApp erhält neue Funktion, mit der ihr nervige Menschen stummschalten könnt

WhatsApp gehört zu den beliebtesten Messengern der Welt und wird von Milliarden Menschen genutzt. Genau deswegen wird WhatsApp auch gerne dazu missbraucht, um Menschen zu nerven. Sei es mit ungewollten Informationen oder einfach Spam. Bald werdet ihr die Status-Updates von Kontakten einfach stummschalten können, wenn ihr nicht genervt werden wollt.

WhatsApp erlaubt bald das Stummschalten von Status-Updates

Einige lieben sie, die anderen könnten sofort darauf verzichten. Es geht um Status-Updates. Statt direkt zu kommunizieren, werden mehr oder weniger wichtige Informationen einfach an alle Kontakte verschickt. WhatsApp arbeitet aktuell an einer neuen Funktion, mit der der Versender einzelne Kontakte markieren kann, die dann nicht wie bisher passiv informiert werden, sondern aktiv eine Benachrichtigung angezeigt bekommen. Damit das auf Dauer nicht zu nervig wird, arbeitet WhatsApp an der Möglichkeit, Status-Updates stummzuschalten.

WhatsApp erlaubt bald das Stummschalten von Status-Updates. (Bildquelle: WABetaInfo)

Wenn ihr zukünftig also von den Status-Updates genervt seid, die direkt mit einer Benachrichtigung an euch geschickt werden, dann könnt ihr die Menschen einfach stummschalten. Der Kontakt bleibt aber weiterhin im Aktuelles-Tab sichtbar und ihr könnt auch die Status-Updates noch abrufen, wenn ihr euch selbst dazu entscheidet. Wichtig ist aber, dass ihr die Möglichkeit bekommt, euch vor Kontakten zu schützen, die euch mit unnötigen Status-Updates nerven. Nicht genervt werdet ihr von unserem WhatsApp-Channel, wo ihr die wirklichen wichtigen Dinge erfahrt (WhatsApp-Channel von GIGA anschauen).

WhatsApp-Nachrichten können bald geplant werden

WhatsApp arbeitet zudem gerade an einer neuen Funktion, mit der ihr Nachrichten vorplanen könnt. Wollt ihr also nicht vergessen, jemanden zu gratulieren, oder wollt ihn an einen Termin erinnern, dann wird das zukünftig möglich sein. Bisher könnt ihr Nachrichten nur sofort verschicken. Wann genau das Feature erscheint, ist bisher aber noch nicht bekannt. Wir werden euch informieren, wenn es weitere Details dazu gibt.

