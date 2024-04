WhatsApp: Auf diese nützliche Funktion haben wir lange gewartet

WhatsApp-Nutzer könnten bald eine neue Funktion zum Versenden von Nachrichten erhalten, die bei anderen Messenger-Diensten wie Telegram bereits Standard ist. Künftig können sie selbst entscheiden, ob ihre Nachricht später gesendet werden soll.

Später senden: WhatsApp plant Nachrichten-Timing

In der Regel möchte man, dass WhatsApp-Nachrichten sofort beim Empfänger ankommen. Es kann aber auch Gründe geben, warum sie erst später gesendet werden sollen. Manchmal ist es sinnvoll, eine vorformulierte Nachricht zu einem bestimmten Zeitpunkt abzuschicken – genau wie bei E-Mails.

Tatsächlich erwägt WhatsApp die Einführung einer Funktion für zeitversetzte Nachrichten. Laut WhatsApp-CEO Will Cathcart könnte diese Möglichkeit in der beliebten Messaging-App Einzug halten (Quelle: Expansión). Der Anstoß für die Neuerung sei direkt von den Nutzern gekommen, so Cathcart. „Später versenden“ habe auf der Liste der gewünschten Funktionen ziemlich weit oben gestanden.

Schon jetzt lassen sich WhatsApp-Nachrichten über Umwege später versenden – wenn ihr eine weitere App installiert:

Cathcart weist in diesem Zusammenhang aber auch darauf hin, dass die Einführung neuer Funktionen bei WhatsApp generell eine längere Testphase erfordert. Neue Features werden zunächst ausgiebig getestet, bevor sie der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Mögliche Fehler sollen so frühzeitig erkannt und behoben werden. Bis zur Einführung der zeitversetzten Nachrichten kann es also noch etwas dauern.

WhatsApp: Konkurrenz bietet ähnliche Funktion

Nicht nur bei E-Mails, sondern auch bei manchen Messengern gibt es schon länger die Möglichkeit, Nachrichten zu planen. Die Konkurrenz von Telegram schafft es seit 2019, Nachrichten später zu versenden.

Nutzer schreiben dazu ihre Nachricht wie gewohnt, halten dann aber den blauen Sendepfeil gedrückt. Anschließend wählen sie noch ein Datum und eine Uhrzeit aus, zu der die geplante Nachricht automatisch verschickt werden soll.