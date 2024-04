64 Sprüche über Glück: Die schönsten Weisheiten für WhatsApp & Co.

Wenn ihr nicht wisst, wie ihr eure Glücksgefühle am besten in Worte fassen könnt, helfen wir euch dabei gern. Wir haben eine ganze Reihe von schönen und lustigen Sprüche zum Thema Glück zusammengetragen, die ihr euren Freunden und Familien per WhatsApp, Facebook oder auf einem selbst gebastelten Kärtchen zukommen lassen könnt.

19 Weisheiten über das Glück

Unsere ganz persönlichen Favoriten aller Sprüche und Mottos zum Thema Glück und Zufriedenheit:

Glück ist, wenn man es teilt. Das Leben besteht aus vielen kleinen Münzen, und wer sie aufzuheben weiß, hat ein Vermögen. Lebe nach vorne und denke zurück, lerne aus Fehlern und finde dein Glück. Der höchste Genuss besteht in der Zufriedenheit mit sich selbst. Kein Mensch kann wunschlos glücklich sein, denn das Glück besteht ja gerade im Wünschen. Man ist glücklich verheiratet, wenn man lieber heimkommt als fortgeht. Du siehst die leuchtende Sternschnuppe nur dann, wenn sie vergeht. Reich wird man erst durch Dinge, die man nicht begehrt. Glück ist Liebe. Wer sich und andere lieben kann, ist glücklich. Die wahren Lebenskünstler sind bereits glücklich, wenn sie nicht unglücklich sind. Man darf nicht mehr Glück verbrauchen, als man erzeugt. Menschen zu finden, die mit uns fühlen und empfinden, ist wohl das schönste Glück auf Erden. Das wahre Glück ist: Gutes zu tun. Wenn wir Freude am Leben haben, kommen die Glücksmomente von selbst. Die Tiere empfinden wie der Mensch Freude und Schmerz, Glück und Unglück. Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit. Glück ist einfach eine gute Gesundheit und ein schlechtes Gedächtnis. Es gibt ein erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. Viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie auf das Große vergebens warten.

26 süße Glückssprüche für Freunde & Familie

Wenn ihr euren Liebsten einen schönen Spruch schicken möchtet, der ihnen zeigt was sie für euch bedeuten oder wie es euch geht:

Mit dir fühlt sich jeder Tag wie ein Sonnenschein an. Dein Lächeln ist meine tägliche Dosis Glück. Glücklich sein bedeutet, Momente mit den Menschen zu verbringen, die man liebt. Du bist der Regenbogen an meinem grauen Himmel. In deiner Gegenwart blüht mein Herz auf. Mit dir kann ich mich selbst sein, ohne Angst vor Verurteilung, und das gibt mir Zufriedenheit. Wahres Glück findet man in den einfachen Freuden des Lebens. Mit dir an meiner Seite fühle ich mich unbesiegbar. Die glücklichsten Momente sind die, die wir zusammen erleben. Danke, dass du mein Leben mit so viel Freude erfüllst. In deinen Armen fühle ich mich geborgen und glücklich. Du bist der Schlüssel zu meinem Glück. Zufriedenheit ist, wenn man dankbar ist für das, was man hat. Deine Freundschaft ist mein Glücksbringer. Glücklich sein bedeutet, die kleinen Dinge zu schätzen – wie dich zum Beispiel. Mit dir könnte ich die Welt erobern und bin doch schon glücklich, wenn ich nur bei dir bin. In deiner Nähe blüht selbst der tristeste Tag auf. Unsere Freundschaft ist wie eine Schatztruhe voller Glücksmomente. Mit dir vergeht die Zeit wie im Flug, und jeder Moment ist kostbar. Wahre Zufriedenheit bedeutet, die kleinen Momente des Glücks zu schätzen, die wir miteinander teilen. In deinen Augen finde ich mein Glück. Wahres Glück ist, wenn man jemanden hat, mit dem man alles teilen kann, so wie mit dir. Du bist die Melodie meines Lebens, die mich immer glücklich macht. Wahres Glück ist, wenn man jemanden hat, mit dem man schweigen kann, ohne sich einsam zu fühlen. Du bist mein Fels in der Brandung und mein größter Glücksbringer. Du bist der Grund, warum mein Herz vor Glück tanzt.

19 sarkastische Sprüche über das Glück

Falls eure Freunde eher was mit schwarzem Humor anfangen können oder ihr euch über eure eigene Pechtsträhne lustig machen möchtet, könnt ihr folgende fiese Sprüche übers Glück verwenden:

Wenn Glück eine Farbe wäre, wäre es wahrscheinlich unsichtbar. Glück ist wie ein Schmetterling – schwer zu fangen und dann schnell tot. Zuerst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Glück ist, wenn man feststellt, dass im Kühlschrank noch Süßkram ist. Wenn Glück eine Währung wäre, wäre ich meistens pleite. Glücklich? Ach, das war doch dieser kurze Moment, bevor der Wecker klingelte. Glück ist, wenn man vergisst, was einem gerade unglücklich gemacht hat. Wenn Glück ein Superheld wäre, wäre ich wohl sein Erzfeind. Glück ist, wenn man merkt, dass man Montags vergessen hat, zur Arbeit zu gehen. Warum nach dem Glück suchen, wenn man auch unglücklich sein kann? Einfacher und interessanter zugleich! Wer braucht schon Glück, wenn man Schokolade haben kann? Warum dem Glück hinterherjagen, wenn man auch einfach auf der Couch liegen und Pizza essen kann? Mein Glücksrezept? Ein Hauch Sarkasmus, eine Prise Ironie und sehr sehr viel Schokolade. Glück ist wie ein Witz: Manchmal versteht man ihn nicht. Glück ist, wenn man merkt, dass der Kaffee noch nicht alle ist. Ist es Glück, wenn man auf die Waage steigt und feststellt, dass sie kaputt ist? Glücklich sein? Das ist doch nur eine Legende, die Elfen ihren Kindern erzählen. Glück ist wie ein Regenbogen: Schön anzusehen, aber am Ende doch nur ein optischer Betrug. Glück ist wie ein Einhorn: Es gibt Leute, die behaupten, es gesehen zu haben, aber keiner hat Beweise.

