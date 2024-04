NSFW: Was ist mit der Abkürzung gemeint?

Ihr seid während der Arbeitszeit auf Facebook oder Reddit unterwegs und da seht ihr einen interessanten Beitrag, der im Titel die Abkürzung „NSFW“ trägt? Damit ist nicht etwa eine neue Boygroup oder ein Autorennspiel gemeint, sondern ein guter Rat, dass ihr diesen Beitrag besser nicht im Büro aufruft.

Das Kürzel „NSFW“ findet sich an vielen Stellen im Netz. So kann es zum Beispiel im Betreff einer E-Mail angehängt sein oder als Zusatz in einem Foren-Titel stehen. In Apps wie Reddit sind diverse Channels als „NSFW“ markiert. Ganz gleich, wo ihr die Abkürzung findet, die Bedeutung ist immer gleich. Ihr solltet vorsichtig sein, wo und ob ihr Inhalte mit solchen Markierungen öffnet und anseht.

„NSFW“: Was bedeutet das?

Einen Hinweis wie „Nicht für den Arbeitsplatz geeignet“ in den Betreff einer E-Mail zu schreiben oder an ein Video anzuhängen, würde sicherlich den Rahmen sprengen. Daher bedienen sich Inhalte- oder Post-Ersteller häufig der Abkürzung NSFW: „Not Safe For Work“ oder auch „Not Suitable For Work“.

Dieses Bild allein ist schon NSFW... reingefallen :D (Bildquelle: 9gag)

Neben Nacktheit können mit „NSFW“-markierte Inhalte auch andere für die Mehrheit unpassende Darstellungen zeigen. Dazu gehören Inhalte mit Gewalt, böser Sprache oder andere vulgäre Situationen. „NSFW“-Inhalte müssen nicht zwingend „Ab 18“ sein, können dennoch in bestimmte Situationen unpassend sein. Wenn euer Chef also neben euch steht, während ihr euch entsprechende Bilder anseht, könnte es Fragen aufwerfen.

Mit der Abkürzung weisen die Ersteller oder Anbieter also darauf hin, dass die Inhalte für euch eklatante Folgen mit dem Boss, Mitarbeitern oder auch Kollegen einbringen könnten. Das kommt häufig vor, wenn viel nackte Haut in einem Video gezeigt wird oder bei Inhalten, die einfach in einem seriösen Unternehmen nicht gern gesehen werden. Das Gegenteil zu „NSFW“ ist übrigens „SFW“, wird aber bei weitem nicht so häufig benutzt. Warum auch?

Bei vielen Plattformen sind Inhalte als „NSFW“ markiert und werden dann zunächst versteckt oder zumindest verschwommen beziehungsweise verpixelt dargestellt. Erst, wenn man die Anzeige solcher Inhalte selbst zulässt, können sie geöffnet werden.

Das hier wäre zum Beispiel „nsfw“:

„NSFW“: Fotos, Videos und mehr

Einerseits wird „NSFW“ verwendet, um vor dem Öffnen von Inhalten auf unpassende Inhalte hinzuweisen. Gleichzeitig handelt es sich aber um eine Markierung, die Neugier weckt. So sind Bereiche mit „NSFW“-Fotos und -Videos natürlich eine willkommene Sammlung oder Zusammenfassung, wenn man eh auf der Suche nach entsprechendem Material ist. In Communitys wie 9Gag und Reddit oder unter dem Hashtag „#nsfw“ bei X gibt es ganze „NSFW“-Bereiche mit Bildern und Videos, die man lieber nicht mit seinem Vorgesetzten, sondern höchstens alleine unter der Bettdecke anschauen sollte.

