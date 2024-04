Elon Musk beschenkt Twitter-Nutzer – aber nicht alle profitieren

Twitter/X ändert erneut sein Verifizierungssystem: Personen mit mehr als 2.500 bestimmten Followern erhalten nun teilweise kostenlosen Zugang zu Premium-Diensten. Das neue System, das von Elon Musk persönlich angekündigt wurde, hat in der Community eine Mischung aus Begeisterung und Verwirrung ausgelöst.

Twitter/X: Gratis Haken und Premium-Funktionen

Überraschend hat die Plattform X, früher bekannt als Twitter, wieder einmal an ihrem Verifizierungssystem gearbeitet und dabei eine wichtige Änderung eingeführt. Wer die Schwelle von 2.500 „verifizierten Abonnenten“ knackt, erhält ab sofort Premium-Features ohne Aufpreis. Die plötzliche Vergabe des blauen Hakens an eine breitere Nutzerschaft – bisher ein Symbol für zahlende Premium-Mitglieder – sorgt in der Community für Aufsehen.

Die Definition von „verifizierten Abonnenten“ bleibt etwas nebulös, aber vieles deutet darauf hin, dass es sich um zahlende Follower handelt. Elon Musk hat zudem klargestellt, dass alle Accounts mit mehr als 2.500 solchen Followern automatisch auf Premium hochgestuft werden.

Es scheint dabei keine Möglichkeit zu geben, sich gegen den blauen Haken zu wehren. Kommen Nutzer auf mehr als 5.000 „verifizierte Abonnenten“, winkt nicht nur der Premium-Zugang, sondern sogar Premium+ (Quelle: Elon Musk bei Twitter/X).

Die Umstellung stößt auf der Plattform auf ein geteiltes Echo: Während die einen die kostenlosen Premium-Funktionen begrüßen, zeigen sich andere skeptisch bis unzufrieden. Insbesondere die Tatsache, dass es keine Möglichkeit gibt, der automatischen Vergabe des blauen Hakens zu widersprechen, stößt auf Kritik. Unklar ist auch, wie mit Nutzern umgegangen wird, die bereits für ein Premium-Abonnement bezahlt haben.

Twitter/X: Was Premium-Mitglieder erwartet

Mit dem Premium-Status sind verschiedene Vorteile wie weniger Werbung, bevorzugter Zugang zu Monetarisierungs-Optionen und eine erhöhte Sichtbarkeit der eigenen Beiträge verbunden. Wer für Premium+ zahlt – oder den Status kostenlos erhält –, bekommt zudem die Möglichkeit, Werbung komplett aus der Timeline zu entfernen. Außerdem gibt es Zugang zu exklusiven Features wie dem Chatbot Grok von xAI.

