Xbox: Microsoft startet Feature, auf das keiner gewartet hat

Microsoft arbeitet derzeit an einem KI-Chatbot, der künftig in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden soll, darunter beim Kundensupport von Xbox.

Xbox Facts

Microsoft: KI-Chatbot für Xbox statt Mitarbeiter?

In den letzten Monaten haben mehrere Unternehmen, einschließlich Microsoft, entschieden, sich von zahlreichen Mitarbeitern zu trennen. Es bleibt unklar, ob sich dies bereits auf den Kundensupport bei Xbox ausgewirkt hat. Allerdings steht fest, dass Microsoft an einem KI-gesteuerten Chatbot arbeitet, um zukünftige Kosteneinsparungen zu erzielen (Quelle: The Verge).

Anzeige

Der KI-Assistent, der den Namen „Xbox Support Virtual Agent“ trägt, wird derzeit von Microsoft getestet. Wenn die Tests erfolgreich verlaufen, könnte der virtuelle Assistent zukünftig Anfragen von Xbox-Kunden bearbeiten, unabhängig davon, ob es um die Konsole oder Abonnementprobleme geht.

Xbox-General-Manager Haiyan Zhang hat enthüllt, dass für den internen Prototyp ein animiertes Charaktermodell verwendet wird, das in der Lage ist, Xbox-Support-Themen per Sprache oder Text abzufragen. Microsoft strebt mit diesem KI-Assistenten danach, Spielern einfacher und schneller zu helfen, indem er Informationen von bestehenden Xbox-Support-Seiten übernimmt. Ob dieses Vorhaben letztendlich erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass auch KI-Systeme Fehler machen können, wie etwa im Fall von Final Fantasy 14 Online.

Anzeige

Seit März 2024 haben Xbox-Spieler Zugang zum MMORPG. Die Fans bevölkern nun die Städte, Wohngebiete und Instanzen. Doch für manche endete der Traum schnell, und zwar durch eine KI.

Microsoft arbeitet an großer KI-Offensive

In der Vergangenheit war KI bei Microsoft bereits ein bedeutendes Thema. Vor einigen Monaten wurde das Windows-11-Update „Copilot“ veröffentlicht, das fast 200 neue Funktionen einführte und auf KI basiert, um Kunden maßgeschneiderte Möglichkeiten zu bieten. Microsoft arbeitet jedoch auch an weiteren Projekten auf diesem Gebiet.

Anzeige

Macht euch einen ersten Eindruck von Copilot:

Microsoft präsentiert Windows Copilot

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.