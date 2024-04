„Für uns besteht der Markt aus PC und PS5“ – Hat Xbox den Kampf endgültig verloren?

Der Konsolenkrieg und der Wettbewerb um die Vorherrschaft im Gaming-Sektor sind allgegenwärtig. Laut dem Leiter von GamesIndustry.biz hat Xbox jedoch bereits den Kampf verloren.

Chris Dring, Kopf von GamesIndustry.biz war kürzlich zu Gast bei der Game Developers Conference (GDC). Von dort hat er scheinbar nicht nur Positives mitgenommen, denn wie er jetzt berichtet, glaube er, dass „Xbox als Hardware-Hersteller in echten Schwierigkeiten steckt“ (Quelle: GamesIndustry.biz).

Er habe von mehreren Firmen gehört, dass die Leistung der Xbox in Europa nicht mehr genüge. Man könne beobachten, wie die Verkäufe zurückgehen – in diesem Jahr sogar noch stärker als im letzten. Er berichtet außerdem von einem großen Unternehmen, das im letzten Jahr ein großes Spiel veröffentlicht hat und es jetzt bereut, die Konsole überhaupt unterstützt zu haben.

Phil Spencer selbst hat in der Vergangenheit bereits zugegeben, den Konsolenkrieg verloren zu haben, nachdem die Xbox immer hinter der Switch und der PlayStation lag, doch es scheint inzwischen so schlimm wie nie. Chris Dring habe gehört, dass die Einzelhändler bereits damit begonnen haben, Xbox-Hardware und Spiele zu reduzieren, außerdem gäbe es bereits Drittanbieter, die den Markt lediglich für PC und PS5 sehen.

„Ich dachte, es wäre in Ordnung, aber dann habe ich nicht bedacht, dass einige Entwickler und Publisher sagen könnten: 'Ja, ich weiß nicht, was soll das?’ Und das ist der Moment, in dem man alles verlieren kann“, so Dring.