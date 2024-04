Dragon's Dogma 2: Hand und Ausrufezeichen – Symbole erklärt

In Dragon's Dogma 2 gibt es zwei Symbole, die für Verwirrung in der Community sorgen – die Hand und das Ausrufezeichen. Wir erklären euch, was diese beiden Zeichen in DD2 bedeuten.

Blaue und braune Hand im Menü

Das Hand-Symbol erscheint in Dragon's Dogma 2 an zwei verschiedenen Stellen im Menü. Besonders auffällig sind die Hände neben den Missions-Namen. Hier seht ihr regelmäßig eine blaue oder eine braune bzw. orange Hand. Wenn eine Hand neben dem Missionsnamen auftaucht, bedeutet es, dass der jeweilige Vasall Kenntnisse über die Quest besitzt und euch dabei helfen kann.

Die Zahl in dem Hand-Symbol verweist darauf, um welchen Vasall es sich handelt. Das wird durch die zweite Menü-Ansicht deutlich, in der ihr die Hände ebenfalls sehen könnt. Wenn ihr im Inventar oder im Crafting-Menü einen Gegenstand auswählt, dann werden euch rechts darunter vier Symbole angezeigt: ein Herz und drei Hände.

Das Herz steht für euren Hauptcharakter, den Erweckten. Die blaue Hand steht für euren Hauptvasallen, die braune Hand mit der Zahl 1 (I) steht für den ersten Hilfsvasallen und die mit der Zahl 2 (II) steht für den zweiten. Das folgende Bild verdeutlicht, was wir meinen:

Hier seht ihr die Zuordnung der einzelnen Hände zu den Mitgliedern eurer Gruppe. (Bildquelle: Screenshots und Bearbeitung GIGA)

Ausrufezeichen auf der Mini-Map

Wesentlich einfacher sind die Ausrufezeichen auf der Mini-Map zu verstehen. Wie wir euch bereits in unseren Tipps zu Dragon's Dogma 2 erklärt haben, müsst ihr euren Vasallen zuhören. Wenn sie etwas von Interesse entdecken, dann sagen sie es euch und markieren es mit einem Ausrufezeichen auf der Mini-Map. Folgendes solltet ihr dabei beachten:

Wenn ihr zugehört habt, dann wisst ihr genau, wonach ihr Ausschau halten müsst.

In der Regel sind es Leitern, verschlossene Türen oder andere Auffälligkeiten in eurer Nähe.

Habt ihr zum Beispiel eine Leiter bereits genutzt, wird euch das Ausrufezeichen beim nächsten Vorbeilaufen erneut angezeigt.

Das folgende Bild zeigt euch ein Beispiel für die Bedeutung eines Ausrufezeichens:

Um die Bedeutung der Ausrufezeichen zu verstehen, müsst ihr euren Begleitern zuhören. (Bildquelle: Screenshots und Bearbeitung GIGA)

