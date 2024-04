Direkt nach PS5-Release günstiger: RPG-Geheimtipp noch schnell einsacken

RPG- und Story-Fans sollten die Ohren spitzen: Ein Geheimtipp mit lobenden Wertungen ist gerade um 20 Prozent reduziert worden. Holt euch das schaurige Story-Spiel, bevor der Rabatt abläuft.

PlayStation 5 Facts

Banishers um 20 Prozent reduziert im PS5-Store

Banishers: Ghosts of New Eden ist erst am 13. Februar in den Release gegangen, kann aber jetzt schon mit einem netten Rabatt gekauft werden. Im PlayStation-Store kostet das PS5-Spiel mit 20 Prozent Rabatt nur noch 47,99 Euro statt 59,99 Euro (im PlayStation Store ansehen). Den Rabatt gibt es noch bis zum 11. April – ihr habt also noch ein paar Tage Zeit, bis der Vollpreis wieder eintritt.

Anzeige

Ob Banishers: Ghosts of New Eden etwas für euch ist? Schaut in den Gameplay-Trailer:

Banishers: The Ghosts of New Eden – Gameplay-Trailer | PS5

Schaurige Gothic-Story und schwierige Entscheidungen

Banishers: Ghosts of New Eden ist ein Story-lastiges Action-RPG, das seit Release ein wenig unter dem Radar geblieben ist. Mit einer Metacritic-Wertung von 77/100 und einer Nutzer-Wertung von sogar 7,9/10 lässt sich aber eines sagen: Wer Story-Rollenspiele, schaurige Fantasy-Geschichten und überhaupt jede Art von Geistererzählungen mag, der sollte hier unbedingt reinschauen.

Anzeige

In Banishers begleitet ihr zwei sogenannte Verbanner, welche im mittelalterlichen New Eden Geister ins Jenseits schicken müssen. Doch alsbald wird das Geisterjäger-Liebespaar in den Fluch hineingezogen, der auf New Eden lastet – und jetzt müssen lebensverändernde Entscheidungen getroffen werden.

Anzeige

Das Action-RPG Banishers lebt vor allen Dingen von der emotionalen und hochgelobten Story, über die wir hier nicht allzu viel verraten wollen. Gameplay-technisch werdet ihr gegen geisterhafte Gestalten kämpfen, die Map erkunden und Ressourcen sammeln, die ihr für die Geisterrituale benötigt. Zudem gilt es bei Haupt- und Nebenquests stets knifflige Entscheidungen zu treffen: Werdet ihr die Geister erlösen oder verbannen? Jede eurer Entscheidungen wird dadurch erschwert, dass sie auch für die Protagonisten Auswirkungen hat.

Banishers: Ghost of New Eden ist am 12. Februar 2024 für PS5, Xbox Series und PC erschienen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.