Bann-Debakel auf der Xbox: Es trifft komplett Unschuldige

In Multiplayer-Games werden nicht nur Cheater und toxische Mitspieler gesperrt. Mitglieder der Xbox-Community berichten jetzt, dass auch komplett Unschuldige vom Bannhammer getroffen werden. Die Moderations-Entscheidungen von Microsoft sind dabei komplett unverständlich.

Originalmeldung vom 02.04.2024:

Posts in der Xbox-Gruppensuche führen zum Bann

Final-Fantasy-Fans können sich jetzt auch auf der Xbox in ein neues Multiplayer-Abenteuer stürzen. Für die Konsolen-Spieler kann der Spaß in Final Fantasy 14 allerdings schnell vorbei sein. Fans können blitzschnell und grundlos gebannt werden.

Auf Reddit berichtet der Nutzer TGB_B20kEN, dass er für 60 Tage gesperrt wurde, nachdem er über die Xbox-Gruppensuche neue Mitglieder für seine Freie Gesellschaft anheuern wollte (Freie Gesellschaften sind die Gilden von Final Fantasy 14). Als Grund für den Bann wird angegeben, dass sich der Spieler der „Abwerbung“ schuldig gemacht haben soll. Selbst ein Einspruch hat nicht zu einer Aufhebung der Sperre geführt.

Der Reddit-Nutzer ist mit dem Problem nicht allein. Auf X findet sich ein weiterer Post von Nutzer Terra, der von einem ganz ähnlichen Problem berichtet. In diesem Fall wurde die Sperre allerdings wieder aufgehoben (Quelle: X)

Hier gehts zum Reddit-Post:

Was passiert in Final Fantasy 14 auf der Xbox?

Die plötzliche Sperre nach Nutzung der Xbox-Gruppensuche wirft viele Fragen auf. Dem Vorwurf der Abwerbung kann eigentlich nicht widersprochen werden. Allerdings dient das Feature einer Gruppensuche ja auch genau diesem Zweck. Ein Bann, und wenn er nur vorübergehend ist, ist in sicherlich keine gerechtfertigte Reaktion. Auf Reddit wird auch darüber diskutiert, ob der Begriff „Free Company“ womöglich als sexuelle Anspielung interpretiert wurde. X-Nutzer Terra hatte allerdings nur die Abkürzung „FC“ verwendet.

Eine definitive Antwort für die Sperren in Final Fantasy 14 wird es wohl nicht geben. Vermutlich wurden beide Nachrichten in der Xbox-Gruppensuche nie von einem Menschen überprüft. Stattdessen setzen Unternehmen wie Microsoft auf KI, um Geld zu sparen. Diese KI ist dann dumm genug, dass sie nicht einmal die Worte kennt, die in dem Spiel, das sie überwacht, ständig verwendet werden.

Reddit User TGB_B20kEN hat das Glück, dass sein Post bereits mehr als 1.1000 Upvotes erreicht hat. Mit dieser Aufmerksamkeit überprüft vielleicht doch ein echter Mensch seinen Post. Dieses Glück hat allerdings nicht jeder. Für die Spielererfahrung auf der Xbox ist das Bann-Debakel ein klares Eigentor.

Schaut euch hier den Trailer für die neue Erweiterung von Final Fantasy 14 an:

Final Fantasy 14: Dawntrail-Trailer

Hat dir der Beitrag gefallen?