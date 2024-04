WhatsApp: Vorwahl +255 ruft an oder schreibt? Seid vorsichtig!

Immer öfter erhält man auf WhatsApp Nachrichten oder Anrufe von unbekannten Nummern. Aktuell häufen sich Kontaktaufnahmen mit der Vorwahl +255 beziehungsweise 00255. Aus welchem Land stammt diese Vorwahl und wie sollte man reagieren, wenn man von solchen Nummern im Messenger kontaktiert wird?

Die Vorwahl +255 gehört zu Tansania. Solltet ihr keine Verbindung zu diesem Land haben, sei es durch Freunde, Familie oder Geschäftspartner, ist Vorsicht geboten, wenn Nachrichten oder Anrufe von Nummern mit dieser Vorwahl eingehen.

Vorwahl +255: Betrugsmaschen bei WhatsApp

Bei WhatsApp sind diverse Betrugsversuche im Umlauf. Die eigene Telefonnummer kann in die Hände von Betrügern gelangen, sei es durch Datenlecks oder eigenes Fehlverhalten wie die Teilnahme an unseriösen Gewinnspielen. Das kann dazu führen, dass man plötzlich von fremden Nummern mit der Vorwahl +255 kontaktiert wird. Wenn Nachrichten oder Anrufe über WhatsApp aus Tansania eingehen, stecken in der Regel Betrugsmaschen dahinter. Das könnte passieren:

Eine verbreitete Masche ist der „Familienmitglied-Trick“. Dabei geben sich Betrüger als Familienmitglieder aus und bitten unter verschiedenen Vorwänden um Geld, zum Beispiel für angebliche Notfälle oder dringende Zahlungen. Seid vorsichtig bei solchen Anfragen und überprüft die Identität des vermeintlichen Familienmitglieds, indem ihr alternative Kontaktmöglichkeiten nutzt.

und überprüft die Identität des vermeintlichen Familienmitglieds, indem ihr alternative Kontaktmöglichkeiten nutzt. Es können auch betrügerische Job-Angebote über WhatsApp verschickt werden. Dabei versuchen die Betrüger, an persönliche Daten zu gelangen oder Nutzer zu Zahlungen zu überreden, die angeblich für die Weiterbearbeitung des Job-Angebots erforderlich sind. Seriöse Jobangebote werden in der Regel nicht über WhatsApp kommuniziert, insbesondere nicht aus dem Ausland. Seid misstrauisch gegenüber verlockenden Angeboten.

insbesondere nicht aus dem Ausland. Seid misstrauisch gegenüber verlockenden Angeboten. Gelegentlich drohen Betrüger in WhatsApp-Nachrichten mit Konsequenzen, um Zahlungen zu erzwingen. Sie behaupten beispielsweise, sensible Informationen oder bloßstellende Fotos zu besitzen und verlangen Geld, um eine angebliche Veröffentlichung zu verhindern. In den meisten Fällen handelt es sich jedoch um leere Drohungen, und ihr solltet nicht auf solche Forderungen eingehen.

WhatsApp-Anrufe aus Tansania: Das könnte auch dahinterstecken

Bei unbekannten Anrufen aus Tansania oder anderen Ländern ist Zurückhaltung geboten. Es könnte sich um sogenannte „Ping-Anrufe“ handeln, bei denen Kriminelle kurz anklingeln lassen, um die Neugier des Angerufenen zu wecken. Ruft man zurück, können hohe Gebühren anfallen, die den Betrügern zugutekommen.

So schützt man sich

Egal ob über WhatsApp oder herkömmliche Anrufe: Schützt euch vor unbekannten Anrufern und blockiert solche Kontakte. Bei WhatsApp könnt ihr beispielsweise die Kontaktaufnahme per Anruf von unbekannten Teilnehmern einschränken:

Tippt auf die Einstellungen, um die Optionen zu öffnen. Geht zum Bereich „Datenschutz“. Aktiviert die Funktion „Anrufe von Unbekannt blockieren“.

Wenn ihr bereits auf WhatsApp-Nachrichten geantwortet habt, entstehen zunächst keine Kosten, da WhatsApp-Telefonate ins und aus dem Ausland kostenlos sind. Falls ihr jedoch persönliche Informationen weitergegeben habt oder unbekannte Anrufe über euer Mobilfunknetz getätigt habt, überprüft eure Rechnungen genau. Wenn verdächtige Gebühren auftreten, kontaktiert euren Mobilfunkanbieter und informiert ihn über die Situation. Es ist auch ratsam, eure Bank zu informieren und gegebenenfalls eure Konten zu überwachen, um unautorisierte Transaktionen zu erkennen.

Solche Betrugsmaschen sind nicht nur auf Nummern mit der Vorwahl +255 beschränkt, sondern können mit nahezu allen internationalen, aber auch deutschen Vorwahlen auftreten. Seid also immer aufmerksam, wenn ihr von unbekannten Nummern mit Vorwahlen wie +62, +234, +98 und so weiter kontaktiert werdet und lasst euch nicht auf unnötige Gespräche ein.

