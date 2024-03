WhatsApp: Vorwahl +62 meldet sich? Vorsicht, Betrug!

Über WhatsApp kann man von Nutzern aus der ganzen Welt kontaktiert werden. Dabei berichten Nutzer immer wieder von unbekannten Kontaktaufnahmen aus fremden Ländern. Derzeit tauchen bei vielen WhatsApp-Nutzern Anrufe und Video-Chats von Nummern mit der Vorwahl +62 (0062) auf. Was soll das?

WhatsApp Facts

Die Vorwahl +62 stammt aus Indonesien. Hat man in dem asiatischen Land nicht gerade Bekannte, sollte man bei Anrufen und Nachrichten vorsichtig sein. Es droht ein Betrug.

Vorwahl 62: Ausländische Nummer ruft bei WhatsApp an – das steckt dahinter

Ganz gleich, aus welchem Land eine Vorwahl stammt. Bei Kontaktversuchen aus dem Ausland solltet ihr generell vorsichtig sein. Lasst euch nicht von der Neugier übermannen und ruft bei verpassten Anrufen nicht zurück. Hinter Anrufen bei WhatsApp aus Indonesien und anderen Ländern stecken verschiedene Maschen:

Oft werden Nachrichten verschickt, bei denen eine hübsche Dame oder ein netter Herr im WhatsApp-Profilbild zu sehen ist. Dann kann es sich um eine „Romance Scamming“-Masche handeln. Hier wird versucht, eine romantische Beziehung zu ahnungslosen Nutzern aufzubauen. Nach einem längeren Gespräch, bei dem man das Vertrauen gewonnen hat, wird ein Besuch angekündigt. Das Treffen kann aber nur ermöglicht werden, wenn man etwas Geld vorstreckt , zum Beispiel für ein angebliches Flug-Ticket oder Kosten für ein Visum. Dabei werden immer neue Gründe erfunden, um Zahlungen zu erzwingen. Aus Angst, sein Date zu verpassen, lässt man sich möglicherweise auf weitere Zahlungen ein. Ein Treffen wird allerdings in der Regel nie stattfinden und aus dem angeblichen Liebeskontakt bei WhatsApp resultieren ein gebrochenes Herz sowie ein ausgeleerter Geldbeutel.

Manchmal stecken auch andere Maschen dahinter. So wird man von Anrufern aus dem Ausland über die Telefonie-Funktion von WhatsApp bedroht, weil man zum Beispiel eine Rechnung nicht bezahlt hat. Damit soll eine Zahlung erzwungen werden.

Oft wird auch versucht, am Telefon Verträge unterzujubeln. Geschickte Betrüger lassen einen zum Beispiel in teure Stromverträge zustimmen oder Gewinnspiel- und Zeitungs-Abonnements abzuschließen. Die Betrüger arbeiten dabei oft auf Provisionsbasis und lassen keinen Trick unversucht, um einen Vertragsabschluss am Telefon zu ergattern.

Manche Betrüger versuchen auch die Identität andere WhatsApp-Teilnehmer zu stehlen. Nimmt man den Kontakt an, können Fremde zum Beispiel das Profilbild eines anderen Nutzers sehen und es für andere Fake-Profile im Netz verwenden. Auch ein Datendiebstahl ist möglich, indem zum Beispiel versucht wird, das fremde WhatsApp-Konto zu übernehmen.

Warum werde ich bei WhatsApp von Unbekannten angerufen?

Abseits von WhatsApp gibt es zudem die Ping-Call-Masche. Dabei wird ein Rückruf auf die im Display sichtbare Nummer provoziert. Bei dem Anruf wird man dann minuten- bis stundenlang in der Leitung gehalten, während im Hintergrund pro Minute ein bestimmter Geldbetrag abgebucht wird. Den Betrug erkennt man dann meist erst bei der nächsten Handyrechnung. WhatsApp-Anrufe laufen über das Internet. Es fallen also keine Telefongebühren an. Daher ist die Gefahr hier nicht vorhanden, allerdings spekulieren Betrüger darauf, dass manche Nutzer einen verpassten Anruf bei WhatsApp nicht über den Messenger, sondern die normale Telefonie-Funktion des Smartphones beantworten wollen.

Anzeige

Perfide bei solchen Anrufversuchen aus dem Ausland ist, dass die internationalen Vorwahlen oft deutschen Vorwahlbereichen ähneln. Wer nicht ganz so achtsam auf das Display schaut, könnt die Nummer mit der Vorwahl 0062 zum Beispiel nicht für einen Anruf aus Indonesien, sondern aus einer süddeutschen Stadt halten. Heidelberg hat zum Beispiel die Vorwahl 06221, Ludwigsburg 06241. Bei WhatsApp-Anrufen von deutschen Nutzern steht aber immer die Landesvorwahl +49 (0049) ganz vorne, erst danach folgt die Städtevorwahl.

Generell sollte man bei Kontaktversuchen von Unbekannten über WhatsApp vorsichtig sein. Kommt euch eine Nachricht seltsam vor und habt ihr nicht gerade Freunde, die Indonesien oder andere ferne Länder bereisen, steckt höchstwahrscheinlich ein Betrugsversuch dahinter. Ihr könnt bei WhatsApp generell den Kontakt von Unbekannten einschränken:

Öffnet dazu WhatsApp. Tippt auf das Profilbild rechts oben. Steuert den Bereich „Datenschutz“ an. Im Abschnitt „Anrufe“ könnt ihr „Anrufe von Unbekannt stummschalten“.

Ignoriert und löscht verdächtige Nachrichten. Betrugsversuche gibt es nicht nur mit indonesischen Nummern, sondern auch anderen internationalen Vorwahlen wie 0027 (Südafrika), 009 (Indien), 0092 (Pakistan) und mehr.

