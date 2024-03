Frankfurter Nummer 06987003110: Anruf kommt aus dem Ausland

Zwar zeigt euch das Telefon die Frankfurter Nummer 06987003110 an, doch dass die Täter sich tatsächlich dort aufhalten, darf stark bezweifelt werden. Auch sonst stimmt an diesen lästigen Anrufen eigentlich nichts. Wir erklären euch, was dahintersteckt.

Phishing: Was ist das? Angriffe erkennen und abwehren

Man kann die Nummer 06987003110 zurückrufen und bekommt dann die Ansage, dass diese Nummer nicht erreichbar ist. Sie wird euch durch Call-ID-Spoofing vorgegaukelt, während einiges darauf hinweist, dass die Täter entweder in der Türkei oder Osteuropa sitzen. Aus diesem Grund hat eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur auch keinen Zweck. Spart euch die Zeit und blockiert die Nummer.

Die Lügen hinter der Nummer 06987003110

Viele Anrufe sind Ping-Anrufe, mit denen die Kriminellen testen wollen, ob eure Nummer wirklich existiert. Das und die spätere Fragestellung deuten darauf hin, dass die Anrufer mit gestohlenen Daten arbeiten.

Die Anrufer sprechen zumeist Deutsch mit starkem ausländischen Akzent.

Es handelt sich bei den Anrufen um die alte Lotto-Masche: Angeblich habt ihr an kostenlosen Lottoziehungen teilgenommen, die nun kostenpflichtig werden. Wenn ihr nicht auf das Angebot eingeht, einen selbstkündigenden 3-Monats-Vertrag abzuschließen, werdet ihr ein Jahr lang jeden Monat rund 90 Euro zahlen müssen.

Dann wollen sie eure Daten abgleichen, um die Kündigung ordentlich durchführen zu können. Dabei geht es den Anrufern in erster Linie darum, an eure Kontodaten zu kommen.

Wenn ihr keine Daten herausgeben wollt und die Geschichte anzweifelt, werden die Anrufer beleidigend und drohen sogar mit Gewalt.

Gebt keine Daten heraus, lasst sie drohen oder besser noch – legt auf und blockiert die Nummer.

Telefonnummer 06987003110 in Handy, Festnetz und Fritzbox blockieren

Unser Video zeigt euch, wie ihr ganz einfach solche Rufnummern bei Android und iPhone sperren könnt.

Spam-Anrufe blockieren – So geht's bei iOS und Android

auf YouTube

Wollt ihr die Nummer im Telekom-Festnetz blockieren, lässt sich das relativ simpel im „Telefoniecenter“ erledigen. Tragt die Nummer einfach in die Sperrliste ein und sie kann euch nicht mehr anrufen.

Ebenso unkompliziert könnt ihr Anrufer in der Fritzbox abweisen. Auch hier gibt es eine schwarze Liste, die ihr in den Einstellungen findet.

