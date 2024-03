Nummer 015170294730: Gefährlicher Anruf mit seltsamer Masche

Hinter den Anrufen der Handynummer 015170294730 steckt ein Callcenter, das anscheinend tatsächlich Reisegutscheine verschenkt. Klingt doch gut, wären da nicht die Ungereimtheiten, wie etwa die, dass sowohl diese Firma als auch der Reiseveranstalter in „virtuellen Büros“ angesiedelt sind. Warum geht es wirklich?

Phishing: Was ist das? Angriffe erkennen und abwehren Facts

Anzeige

Die Telefonnummer 015170294730 wird nur genutzt, um leichter an die Opfer zu kommen. Während viele bei einer fremden Festnetznummer misstrauisch sind, wirkt eine Handynummer wie eine Privatperson. In diesem Fall ist das aber nur eine Fälschung und auch sonst solltet ihr besser nichts glauben, was die Anrufer euch erzählen.

SPAM-Anrufe erkennen, abwehren und blockieren Abonniere uns

auf YouTube

Worum geht es bei den Anrufen durch 015170294730?

Wenn ein Gespräch zustande kommt, hört ihr eine Bandansage.

Angeblich habt ihr an einem Gewinnspiel teilgenommen und dabei rund 1.700 Euro gewonnen. Wie nicht anders zu erwarten, werden auch Personen angerufen, die definitiv an keinem Gewinnspiel teilgenommen haben.

Wer den Gewinn haben will, soll die Taste „1“ drücken. Nach dem Tastendruck werdet ihr mit einem Callcenter-Mitarbeiter verbunden. Das zeigt schon, dass die Handynummer durch Call-ID-Spoofing zustande kommt, während ihr tatsächlich durch ein Callcenter angerufen wurdet.

Jetzt erzählt man euch, dass ihr Reisegutscheine für zwei Reisen (Toskana und Venedig) gewonnen habt.

Für die Zusendung des Gutscheins will man eure E-Mail-Adresse haben und dort kommt dann tatsächlich ein Schreiben mit weiteren Instruktionen an. Anschließend sollt ihr euch bei einem Reiseveranstalter in München anmelden.

Anzeige

Bildquelle: Screenshot GIGA

Dabei sind mehrere Fakten verdächtig:

Es fängt damit an, dass die meisten angerufenen Personen an keinem Gewinnspiel teilgenommen haben, aber die Anrufer ihre persönlichen Daten kennen.

Der Besitzer der Anmeldeseite ist auch für ähnliche Seiten bekannt, vor denen bereits in anderem Zusammenhang gewarnt Bei einem Rückruf an der angegebenen Telefonnummer wusste niemand im Callcenter etwas von einem Gewinnspiel.

An der dort genannten Adresse (Grafenberger Allee 277-287, 40237 Düsseldorf) befindet sich ein Unternehmen, das virtuelle Büroräume vermittelt.

Das trifft ebenfalls für den Münchener Reiseveranstalter zu.

Anzeige

Der Haken bei solchen Reisegewinnen liegt darin, dass durch alle möglichen Zusatzkosten diese Reise plötzlich doch eine ganze Menge kostet. Am Ende zahlt ihr mehr als bei einer Buchung in einem echten Reisebüro.

Nummer 015170294730 blockieren

Setzt die Nummer am besten direkt auf die Sperrliste. Das Video zeigt euch, wie ihr die Telefonnummer bei Android oder iPhone sperren könnt.

Spam-Anrufe blockieren – So geht's bei iOS und Android Abonniere uns

auf YouTube

Wenn ihr das „Telefoniecenter“ aufruft, könnt ihr diese Nummer im Festnetz blockieren.

Und außerdem ist es auch möglich, diese Nummer im Router zu sperren. Nehmt dazu unsere Anleitung, um Spam-Anrufe in der Fritzbox zu blocken.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.