Samsung versorgt beliebtes Android-Smartphone mit riesigem Software-Update

Samsung hat bereits für sehr viele Galaxy-Smartphones das große Software-Update auf Android 14 und One UI 6.0 veröffentlicht. Hin und wieder gab es bei einzelnen Modellen aber Verzögerungen. Genau das traf auch auf eines der beliebtesten Geräte der letzten Jahre zu. Ab sofort erhält aber auch das Galaxy A52 das neueste Software-Update und wird so auf den aktuellen Stand gebracht.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy A52 erhält Android-14-Update

Viele neue und alte Samsung-Handys haben das große Software-Update auf Android 14 und One UI 6.0 schon erhalten. Bereits seit Monaten arbeitet das Unternehmen stetig daran, seine Smartphones mit der neuen Version zu versorgen. Eigentlich ist das Galaxy A52 bereits seit Januar 2024 dabei – aber nur in Russland. Seitdem warten Besitzerinnen und Besitzer des Handys auf die Freischaltung in anderen Ländern. Normalerweise dauert das auch nicht lange. In dem Fall aber schon. Jetzt ist die Wartezeit vorbei.

Anzeige

Laut SamMobile hat Samsung das Android-14-Update mit One UI 6.0 für das Galaxy A52 jetzt auch in Europa und Asien freigegeben. Wenn ihr das ziemlich beliebte Smartphone besitzt, dann solltet ihr jetzt in den Einstellungen nachschauen, ob euch die neue Software angeboten wird. Wie üblich kann es einige Tage oder Wochen dauern, bis wirklich alle Geräte versorgt werden. Die Unsicherheit der letzten Wochen hat aber nun ein Ende. Die Quelle nennt auch Deutschland explizit als Land, in dem das Update ab sofort verfügbar ist.

Im Video zeigen wir euch die Neuerungen von One UI 6.0 und Android 14:

Neue Features fürs Galaxy: Das musst du zu One UI 6.0 wissen Abonniere uns

auf YouTube

Neue Software-Version bereits veröffentlicht

One UI 6.0 ist seit der Präsentation der Galaxy-S24-Smartphones nicht mehr die neueste Version der Android-Oberfläche von Samsung. Dort ist One UI 6.1 im Einsatz. Einen großen Nachteil habt ihr dadurch aber nicht, denn die KI-Funktionen bringt Samsung nicht auf die Mittelklasse-Handys, sondern nur die High-End-Modelle der letzten Jahre. Das Update auf One UI 6.0 mit Android 14 ist für das Galaxy A52 also ein größerer Schritt als irgendwann zu One UI 6.1.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.