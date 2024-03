Auxmoney Login: Anmelden für Kredit, Status und Daten

Auxmoney ist ein Dienst, bei dem man online flexibel Kredite beantragen kann. Hat man seine Anfrage abgeschickt, kann man seine Daten im Kunden-Konto einsehen und verwalten. Für den Login bei Auxmoney sind eine E-Mail-Adresse sowie ein Passwort notwendig.

Falls ihr noch keinen Auxmoney-Login habt, könnt ihr euch hier registrieren. Auf der Seite gebt ihr an, wofür ihr einen Kredit benötigt, und wählt darunter den Wunschbetrag aus. Die vorläufige monatliche Rate wird automatisch berechnet und direkt darunter angezeigt. Drückt auf „Kreditanfrage starten“ und folgt den nächsten Schritten. Beachtet, dass ihr dadurch noch keinen Kredit abschließt, sondern eine Anfrage an den Anbieter schickt. Die Anfrage ist noch unverbindlich. Auxmoney prüft eure Anfrage und kommt gegebenenfalls mit einem Kreditangebot auf euch zu. Für den Abschluss des Kredits müsst ihr eure Identität per Video-Ident bestätigen.

Auxmoney: Login am PC und Android oder iPhone

Auxmoney verspricht einen unkomplizierten Kreditantrag online. Ihr könnt also alle notwendigen Daten in die entsprechenden Felder eintragen und euch direkt mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort registrieren. Die Login-Daten solltet ihr euch gut merken, da ihr anschließend euren Kredit im Kundenkonto verwalten könnt. Achtet beim Auxmoney-Login und generell darauf, keine Zugangsdaten mehrfach zu verwenden. Betrüger kapern immer wieder Datenbanken von Online-Diensten und können auf fremde Passwörter zugreifen. Nutzt ihr Login-Daten mehrfach, sind somit auch andere Accounts in Gefahr.

Der Auxmoney-Login funktioniert nicht nur im Browser, sondern auch auf dem Smartphone. Dazu benötigt ihr die App des Finanzdienstes. Der Download steht kostenlos für Android-Smartphones und iPhones zur Verfügung.

auxmoney Kredite auxmoney GmbH

auxmoney Kredite auxmoney

Auxmoney: Status im Kundenkonto abfragen

Mit dem Auxmoney-Login könnt ihr direkt nach der Kreditanfrage sehen, wie der aktuelle Bearbeitungsstand aussieht. So erfahrt ihr auf einen Blick, ob eure Anfrage noch bearbeitet wird, ob gegebenenfalls Dokumente fehlen oder ob der Kredit genehmigt, beziehungsweise abgelehnt wurde. Eine Antwort auf eure Anfrage gibt es oft bereits sehr zeitnah. Bis zur Auszahlung dauert es dann normalerweise wenige Werktage. Falls noch Dokumente benötigt werden, erhaltet ihr zusätzlich eine E-Mail an die Adresse, die ihr bei der Anmeldung zu Auxmoney hinterlegt habt. In der E-Mail befindet sich ein Link, über den Dateien hochgeladen werden können. Alternativ sendet ihr die Unterlagen in digitalem Format an die E-Mail-Adresse info@auxmoney.com. Beachtet, dass bestimmte Unterlagen persönlich unterschrieben werden müssen. Diese Dokumente können nicht eingescannt im Kundenkonto hochgeladen werden, sondern müssen per Post an diese Adresse gesendet werden:

SWK Bank

Am Ockenheimer Graben 52

55411 Bingen am Rhein

Sobald Dokumente eingegangen sind, erhaltet ihr ebenfalls eine Nachricht als Bestätigung.

Im Auxmoney-Account könnt ihr zudem eure Daten verwalten. So richtet ihr hier eure Bankverbindung für die Auszahlung des Kredits ein und ändert die Kontodaten für die Rückzahlung gegebenenfalls. Dort lässt sich auch ein Kredit nachträglich aufstocken. Nach der Anmeldung erhaltet ihr möglicherweise auch einen Newsletter mit Werbung zu Auxmoney-Produkten. Diese Werbung könnt ihr im Kundenkonto bei „Persönliche Angaben“ abbestellen.

Auxmoney-Login gesperrt oder geht nicht? Probleme & Lösungen

Falls es Probleme beim Auxmoney-Login gibt, überprüft Folgendes:

Stellt sicher, dass ihr die richtige E-Mail-Adresse und das dazugehörige Passwort nutzt. Achtet auch auf Klein- und Großschreibung sowie Sonderzeichen.

und das dazugehörige Passwort nutzt. Achtet auch auf Klein- und Großschreibung sowie Sonderzeichen. Achtet bei E-Mails immer auf den Absender. Immer wieder verschicken Betrüger Nachrichten in fremdem Namen. Durch einen gefakten Link sollen dann Zugangsdaten per „Phishing“ gestohlen werden. Bekommt ihr eine E-Mail im Namen von Auxmoney, schaut also genau auf das Adressfeld im Browser. Seid ihr unsicher, loggt euch direkt und ohne einen Link aus der E-Mail in euer Auxmoney-Konto ein. Oft findet ihr die Informationen aus der Nachricht auch im Kundenkonto.

sollen dann Zugangsdaten per „Phishing“ gestohlen werden. Bekommt ihr eine E-Mail im Namen von Auxmoney, schaut also genau auf das Adressfeld im Browser. Seid ihr unsicher, loggt euch direkt und ohne einen Link aus der E-Mail in euer Auxmoney-Konto ein. Oft findet ihr die Informationen aus der Nachricht auch im Kundenkonto. Möglicherweise gibt es Probleme mit eurem Konto oder eurer Anfrage. Wendet euch per Kontaktformular an Auxmoney und erkundigt euch, warum ihr euch nicht einloggen könnt. Hier geht es zum Formular.

Allgemeine Fragen werden auch im FAQ-Bereich geklärt. Möglicherweise findet ihr bereits hier Hilfe für eure Login-Probleme. Zum FAQ-Bereich.

