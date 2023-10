Payback-Punkte bei Sparkasse sammeln? Das geht bald

Payback-Punkte kann man bei vielen Online-Shops und lokalen Geschäften sammeln. Für Sparkassen-Kunden geht das bald auch ohne Payback-Karte. Wie soll die Partnerschaft zwischen Sparkasse und Payback aussehen?

Payback Facts

Noch haben sich beide Anbieter nicht endgültig geeinigt, eine Kooperation steht aber kurz bevor. Für Inhaber eines Sparkassen-Kontos dürfte sich danach das Punktesammeln viel einfacher gestalten (Quelle: Finanz-Szene).

Payback und Sparkasse arbeiten zusammen: Das bringt es

Demnach soll es Payback-Punkte geben, wenn man mit seiner Girocard („EC-Karte“) der Sparkasse bezahlt. Ist das Sparkassen-Konto mit Payback verknüpft, muss man beim Bezahlen keine Payback-Karte mehr vorzeigen. Stattdessen werden die Punkte bei der Kartenzahlung automatisch gutgeschrieben. Sparkassen-Kunden können selbst entscheiden, ob sie am Payback-Programm teilnehmen wollen beziehungsweise ihre Geldkarte dafür freischalten. Zudem gilt die Partnerschaft möglicherweise nicht für alle Sparkassen. Jeder der 353 Sparkassenkreise kann für sich entscheiden, ob er am Programm teilnimmt oder nicht. Laut ZDF sollen bereits rund 250 bis 300 Sparkassen Interesse bekundet haben.

So gibt es Payback-Punkte bei der Sparkasse

Nimmt ein Geschäft nicht am Payback-Programm teil, gibt es auch für Sparkassenkunden bei einer Bezahlung per Girocard keine Punkte. Das Bonusprogramm gilt also auch bei der Sparkasse nur für die rund 700 teilnehmenden Partner. Noch ist nicht bekannt, ob auch Zahlungen mit einer Kreditkarte der Sparkassen sowie Zahlungen über Girocards bepunktet werden, die mit Apple Pay und Google Pay verknüpft sind.

In Deutschland sind rund 47 Millionen Sparkassen-Girocards in Benutzung, während Payback ca. 31 Millionen Mitglieder hat. Wann genau die Kooperation losgeht, wurde noch nicht bekanntgegeben. Für Payback-Nutzer stehen demnächst weitere große Änderung an. So endet die Kooperation mit Rewe, während Edeka als neuer Partner nachrücken soll.

