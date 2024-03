Google macht sich übers iPhone lustig, weil dem Apple-Handy eine praktische Funktion fehlt

Google hat in den letzten Monaten immer wieder Videos veröffentlicht, in denen sich das Unternehmen über das iPhone lustig gemacht hat. Anlass waren meist Funktionen und Eigenschaften, die das Apple-Handy nicht beherrscht. Jetzt gibt es ein neues Video, in dem ein wirklich praktisches Feature im Fokus steht. Das gibt es beim iPhone nicht.

Google knöpft sich das iPhone wegen Circle to Search vor

Google hat kürzlich mit Circle to Search eine richtig geniale Funktion eingeführt, die die Suche auf Android-Geräten revolutioniert. Wenn ihr etwas suchen wollt, was ihr irgendwo im Netz auf eurem Handy gesehen habt, müsst ihr es nur einkreisen und Google findet es. Egal ob Text oder Bild, die Suche wird so viel einfacher. Auf ausgewählten Smartphones wie dem Pixel 8 Pro (Test) oder dem Samsung Galaxy S24 Ultra (Test) ist diese Funktion bereits aktiviert. Das iPhone hat so etwas nicht zu bieten.

Genau da setzt Google im neuesten Video an. Im lustig aufgezogenen Clip versucht das iPhone die Circle-to-Search-Funktion nachzumachen, indem im Zimmer viele Dinge, nach denen das iPhone suchen möchte, mit einem roten Stift eingekreist werden. Danach möchte das Apple-Handy später suchen. Einkreisen zum Suchen – genau wie die Google-Funktion. Naja nicht ganz, denn die Android-Handys können das viel besser und ohne Schäden zu hinterlassen:

Circling Around: Google knöpft sich das iPhone vor

Circle to Search bald auf mehr Smartphones

Google bietet Circle to Search auf dem Pixel 8 und Pixel 8 Pro an, sowie auf anderen Android-Smartphones wie den Galaxy-S24-Modellen. Bald sollen mit dem Pixel 7 und Pixel 7 Pro weitere Google-Handys folgen. Es dürfte aber jetzt schon klar sein, dass Google die Funktion auf noch mehr Geräten einführen möchte, da die Suche damit noch einfacher wird. Im Grunde wird damit Google Lens ersetzt. Tatsächlich nutze ich Circle to Search oft auf dem Pixel 8 Pro, um Texte auf Bildern oder Videos zu erkennen. Für mich ist das also ein großer Mehrwert.

