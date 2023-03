Rewe und Payback gehen ab 2025 getrennte Wege. Wer Lebensmittel und andere Alltagswaren einkaufen will, bekommt bald aber eine neue Option für sein Punktekonto: So kann man zukünftig bei Edeka Payback-Punkte sammeln. Ab wann geht es los?

Der Start von Edeka bei Payback wird vermutlich mit dem Rewe-Aus zusammentreffen. Ab dem 1. Januar 2025 sollen Kunden also die Möglichkeit haben, Punkte in den verschiedenen Supermärkten der Edeka-Kette zu sammeln.

Bereits jetzt hat Edeka mit der Deutschlandcard ein eigenes Bonusprogramm für treue Kunden. Was passiert damit? In den nächsten Monaten könnt ihr damit noch normal Punkte bei euren Einkäufen sammeln. Zum 1. Januar 2025 soll damit aber in Edeka-Märkten Schluss sein. Das Payback-Programm ersetzt dann also die Deutschlandcard. Die Deutschlandcard wird auch nach 2024 bei den bisherigen Partnern fortgeführt. Ob es einen Ersatz für Edeka geben wird, steht noch nicht fest.

Payback wird nicht nur bei den Edeka-Märkten, sondern auch in den Filialen von Netto und Marktkauf eingeführt. Eine offizielle Bestätigung zur Zusammenarbeit gibt es aber noch nicht. Die Informationen zur anstehenden Partnerschaft stammen aus der „Lebensmittelzeitung“, wo über eine Einigung beider Unternehmen berichtet wird.

Wie schon bei der Deutschlandcard sollte man bei der Payback-Partnerschaft mit Edeka beachten, dass Marktinhaber und selbständigen Kaufleute selbst entscheiden können, ob sie am Punkteprogramm teilnehmen oder nicht. Die Payback-Karte muss also nicht in allen Filialen akzeptiert werden. Bereits jetzt nehmen nicht alle Edeka-Läden beim Deutschlandcard-Programm teil.

Wie bei Payback und Rewe droht nach dem Aus von Edeka bei der Deutschlandcard nicht sofort ein Punkteverfall. Stattdessen werden gesammelte Punkte genauso gehandhabt, wie jeder andere Treuepunkt. Sie sind demnach 36 Monate lang bis zum Quartalsende gültig. Kauft ihr also im Dezember 2024 noch bei Edeka ein, können die gesammelten Punkte bis zum 30. September 2028 eingelöst werden.

