Coinstar: Wie funktioniert es & welche Gebühren gibt es?

Falls sich in eurem Geldbeutel oder im Sparschwein bereits zahlreiche Münzen angesammelt haben, müsst ihr sie nicht mühsam zählen und an der Kasse ausgeben. Stattdessen lässt sich das Münzgeld in einen Coinstar-Automaten werfen, um es in einen Wertbon umzutauschen. Wie funktioniert das und welche Gebühren fallen bei Coinstar an?

Deutschlandweit gibt es über 2.000 Coinstar-Automaten. Ihr findet sie meistens im Eingangs- oder Kassenbereich von Supermärkten. Zu den Läden, in denen die Automaten stehen, gehören Supermärkte von Rewe, Kaufland und Edeka.

Coinstar: Wie funktioniert der Münztausch-Automat?

Bei der Bedienung eines Coinstar-Automaten müsst ihr nicht allzu viel beachten. So funktioniert es:

Sucht den nächsten Coinstar-Automaten in eurer Nähe heraus. Packt euer Münzgeld ein und begebt euch dorthin. Ihr müsst nichts vorsortieren, solltet aber beachten, dass ihr nur Cent- und Euro-Münzen einwerft und keine internationale Währung. Das Geld sollte zudem sauber sein. Es sollten auch keine anderen Gegenstände in den Zählschacht geworfen werden. Drückt auf die „Starttaste“. Lest euch die Nutzungsbedingungen durch und akzeptiert sie, solange ihr damit einverstanden seid. Beachtet dabei vor allem den Hinweis auf die Gebühren bei Coinstar. Gebt die Münzen auf die dafür vorgesehene Vorrichtung. Danach zählt der Automat die Münzen automatisch. Der Betrag aller erkannten und akzeptierten Münzen wird nun angezeigt und ihr erhaltet einen Guthabenbon über den entsprechenden Betrag abzüglich der Gebühr. Den Bon nehmt ihr mit zur Kasse. Den Betrag könnt ihr genauso wie einen Pfandbon entweder mit eurem Einkauf verrechnen oder direkt auszahlen lassen.

Wie hoch sind die Gebühren bei Coinstar?

Es fallen bei der Nutzung der Münzautomaten von Coinstar Gebühren an. Die Gebühr liegt bei 9,9 Prozent des eingeworfenen Betrags. Wirft man also Cent- und Euro-Münzen im Wert von 1 Euro in den Automaten, werden 10 Cent an Gebühren einbehalten.

Falls es Probleme am Automaten gibt, etwas mit der Auszahlung nicht stimmt oder ihr allgemeine Fragen zum Service habt, wird euch das Personal im Supermarkt vermutlich nicht viele Auskünfte geben. Es handelt sich um einen unabhängigen Service. Kontaktiert daher in solchen Fällen die Hotline unter der kostenlosen Nummer 0800-183 3324.

Schmeißt eure Münzen aber nicht zu voreilig in den Zählautomaten. Möglicherweise sind sie mehr wert als gedacht:

