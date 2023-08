Wo ist der nächste Coinstar-Automat in der Nähe?

Viele Banken machen sich nicht mehr die Mühe, gesammeltes Bargeld in Form von Münzen anzunehmen. Wer seine Cents regelmäßig im Sparschwein sammelt, kann einen Coinstar-Automaten aufsuchen, um das Kleingeld eintauschen zu können.

In den Automaten schmeißt man das Münzgeld hinein, um anschließend einen Wertbon zu erhalten. Die Coinstar-Automaten stehen in vielen Supermärkten, in denen man den Box gleich einlösen kann. Wo findet man den nächsten Coinstar-Automaten in der Nähe?

Coinstar-Automaten in der Nähe finden

Deutschlandweit gibt es laut Anbieter bereits über 2.000 Automaten. Man findet sie in vielen Filialen von Kaufland, Edeka und Rewe. Den nächsten Automaten in eurer Umgebung könnt ihr über das Webangebot des Anbieters finden:

Öffnet die Webseite von Coinstar. Wählt den Bereich aus, in dem man Automaten finden kann. Gestattet ihr dem Browser den Zugriff auf euren aktuellen Standort, könnt ihr euch den nächsten Coinstar-Automaten direkt auf der Karte anzeigen lassen. Alternativ nutzt ihr das Suchfeld und gebt dort eine Postleitzahl oder Adresse ein. Tippt auf den „Suche“-Button. Danach seht ihr alle Automaten in der Umgebung auf der Karte. Die Liste links zeigt die Entfernung an. Zudem erfahrt ihr hier, in welchem Laden sich der Automat befindet. Drückt ihr auf „Zeig mehr“, wird der Zielort auf der Karte markiert. Dann könnt ihr euch direkt zu dem ausgewählten Coinstar-Automaten navigieren lassen.

Alternativ könnt ihr auch direkt die Suchfunktion von Google Maps nutzen, um Coinstar-Standorte zu finden. Öffnet dafür einfach die Google-Maps-App auf dem Smartphone und gebt den Suchbegriff ein. Hier geht es direkt zu den Ergebnissen bei Google Maps. Beachtet aber, dass Googles Kartenwerk möglicherweise nicht alle Standorte kennt. Zuverlässige Ergebnisse erhaltet ihr mit der Suche direkt beim Anbieter.

Coinstar-Automaten in der Umgebung: Wie funktioniert es?

Das Münzgeld muss für den Automaten nicht vorsortiert werden. Ihr könnt sie also direkt aus dem Sparschwein oder Sammelbeutel in das Fach am Automaten werfen. Danach drückt ihr auf die Starttaste. Der Automat zählt das Geld und zeigt euch dann den Gesamtbetrag an. Anschließend könnt ihr einen Wertbon über den Betrag ausdrucken lassen. Den Bon zeigt ihr an der Kasse vor, um damit entweder den Einkauf zu bezahlen oder aber, um das gesammelte und umgetauschte Kleingeld auszahlen zu lassen. Beachtet, dass für jede Auszahlung eine Gebühr in Höhe von 9,9 Prozent anfällt, die von dem Endbetrag abgezogen wird. Vor dem Einwerfen solltet ihr die Münzen genauer ansehen. Es gibt Cent- und Euro-Münzen, die besonders wertvoll sind. Mehr dazu:

