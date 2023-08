Huawei zurück auf Platz 1: Xiaomi und Samsung haben keine Chance

Huawei war bereits einmal für sehr kurze Zeit der größte Smartphone-Hersteller der Welt, wurde durch den US-Bann aber massiv ausgebremst. Langsam, aber sicher, arbeitet sich das chinesische Unternehmen zurück nach oben und kann erste Erfolge vorweisen. Zumindest gilt das für den chinesischen Markt.

Huawei Facts

Huawei erobert China mit Falt-Handys

Für Huawei läuft es in letzter Zeit wieder deutlich besser. Aktuelle Zahlen aus dem Heimatland China beweisen das. Obwohl Huawei dort weiterhin im Nachteil ist und bisher kein 5G-Modem in seine teuersten Falt-Smartphones verbauen kann, hat es den Markt mit einem Anteil von 43 Prozent für sich erobert. Fast jedes zweite in China verkaufte Falt-Smartphones in der ersten Jahreshälfte 2023 stammte von Huawei:

Dabei hat Huawei mit Oppo und Vivo extrem starke Konkurrenz, die keine Einschränkungen mit ihren Smartphones haben. Trotzdem konnte Huawei China mit dem Mate X3 und insbesondere dem P50 Pocket erobern. Samsung kommt mit seinen Falt-Smartphones nur auf 8,9 Prozent.

Xiaomi taucht in der Liste der Top 5 gar nicht auf, obwohl das chinesische Unternehmen auch Falt-Smartphones anbietet. Sogar Honor ist mit einem Marktanteil von 7,2 Prozent in China weiter verbreitet als Xiaomi. Das könnte sich in den kommenden Monaten ändern, denn Xiaomi hat mit dem Mix Fold 3 ein richtig starkes Falt-Smartphone vorgestellt. Es fehlt aber ein Klapp-Handy im Stile des Galaxy Z Flip 5 (Test) oder P50 Pocket.

Im Video könnt ihr euch das Huawei Mate X3 anschauen:

Huawei Mate X3 vorgestellt: Falt-Handy mit Satellitenverbindung

In Europa keine Chance

In China ist Huawei mit seinen Falt-Handys zwar auf dem ersten Platz, was ein riesiger Erfolg für das Unternehmen ist, doch in Europa spielt Huawei weiterhin keine große Rolle. Hier dominiert Samsung mit seinen Falt-Smartphones. Ohne Google-Dienste wird Huawei hierzulande in den kommenden Jahren keine großen Erfolge feiern können. Es sieht aktuell auch nicht danach aus, dass der US-Bann in der Hinsicht gelockert wird. Immerhin hat Huawei ein eigenes 5G-Modem entwickelt, sodass die Beseitigung dieses Nachteils in China für einen weiteren Aufschwung sorgen dürfte.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.