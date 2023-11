Richtig heizen: 29 geniale Tricks, die sofort viel Geld sparen

© Bildquelle: Imago / Oleksandr Latkun 21 / 30

Dass der Heizkörper frei sein sollte, wissen wir bereits. Man sollte die Heizung allerdings auch regelmäßig von Flusen und Staub befreien, denn die klauen sonst die ganze Wärme.

Aber wie sieht es mit anderen Möbeln und Gegenstände in den Räumen aus? Wenn man seinen Schreibtisch am Fenster aufgestellt hat, kriegt man vermutlich schnell kalte Füße, denn Außenwände kühlen schneller ab, als innenliegende. Dasselbe gilt auch für Couch und Sessel, auf denen wir gerne eingekuschelt entspannen. Also rückt diese Gegenstände eher an Innenwände.