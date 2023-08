Google Partner Setup: Was ist das? Kann man das löschen?

In der Übersicht der installierten Apps oder laufenden Prozesse auf dem Smartphone stößt man immer wieder auf unbekannte Vertreter. So könnt ihr möglicherweise den Eintrag „Google Partner Setup“ bemerken. Was ist das für eine App und braucht man sie?

Ende August 2023 wurden viele Nutzer auf die Anwendung aufmerksam, nachdem ein Update im Google Play Store angezeigt wurde. Bislang ist diese Google-App nicht sonderlich in Erscheinung getreten. Ist die Anwendung sicher und wichtig?

Google Partner Setup im Play Store: Das steckt dahinter

Im Alltag merkt man von der „Google Partner Setup“-App nichts. Man muss sie also nicht öffnen und kann dort auch keine Einstellungen vornehmen oder Ähnliches. Es handelt sich um eine offizielle App von Google und nicht um eine Anwendung, die lediglich den Namen des Unternehmens nutzt, um zum Beispiel Malware zu verbreiten.

Bei Google Partner Setup handelt es sich um eine vorinstallierte App. Man sollte sie nicht löschen oder deaktivieren. Android benötigt diese Anwendung, damit die Google-Play-Dienste richtig funktionieren. Lediglich Nutzer, die ihr Android-Gerät ohne Google verwenden, benötigen das „Partner Setup“ nicht. Der Dienst ist bereits seit Android 8 Teil des mobilen Betriebssystems, wurde jedoch erst vor kurzem in den Google Play Store übertragen, um Updates einfacher auszuspielen zu können.

„Google Partner Setup angehalten“ – was tun bei Problemen?

Stellt ihr also fest, dass „Google Partner Setup“ auf eurem Smartphone installiert ist, lasst die App im Hintergrund und kümmert euch nicht weiter darum. Das Betriebssystem benötigt die Anwendung, damit die verschiedenen, modularen Google-Dienste untereinander kommunizieren können.

Gibt es hingegen Fehler mit der App oder taucht die Meldung „Google Partner Setup wurde angehalten“ oder Ähnliches auf, liegt ein Problem im System vor. In dem Fall könnt ihr ein Update über den Google Play Store versuchen oder in der App-Übersicht auf dem Smartphone zunächst alle Updates löschen, damit automatisch eine neue Aktualisierung durchgeführt wird.

