Packstation: Keinen Abholcode oder Benachrichtigungskarte erhalten – was tun?

Manchmal wird eine Sendung an eine Packstation umgeleitet. Im Normalfall bekommt man die Informationen zur Abholung auf einer Benachrichtigungskarte in den Briefkasten. Dort ist auch der Abholcode zum Einscannen abgedruckt. Was kann man tun, wenn eine Sendung in der Packstation liegt, man aber keine Benachrichtigungskarte erhalten hat?

Lasst ihr ein Paket direkt zur Packstation anstatt an eure Hausadresse senden, braucht ihr keine Benachrichtigungskarte. Ihr findet den Abholcode stattdessen in der „Post & DHL“-App im Bereich „Packstation“. Den dort sichtbaren QR-Code scannt ihr an der Abholstation ab. Anders sieht es aber aus, wenn die Sendung zur Packstation gebracht wurde, weil ihr zum Beispiel nicht anzutreffen wart.

Wie bekommt man die Benachrichtigungskarte für die Packstation?

In den meisten Fällen lässt der DHL-Bote eine Karte in eurem Briefkasten. Manchmal passiert das jedoch nicht, weil der Zusteller etwa keine Karten mehr bei sich hat oder den Briefkasten nicht erreicht. Stellt ihr in der Sendungsverfolgung fest, dass ein Paket in der Packstation auf euch wartet und habt ihr keinen Abholcode, beachtet Folgendes:

Seid ihr bei DHL registriert, bekommt ihr den Abholcode per E-Mail zugeschickt. Ihr könnt euch also zur Packstation begeben und den Code vom Smartphone-Bildschirm abscannen. Schaut auch in euer Spam-Postfach, ob die Nachricht dort gelandet ist.

Habt ihr kein Online-Konto bei DHL, müsst ihr euch gedulden. Meistens wird die Abholkarte nachträglich per Post zugeschickt. DHL gibt an, dass man 3 bis 4 Tage warten sollte.

Kommt die Karte auch dann nicht, müsst ihr den DHL-Support kontaktieren. Haltet die Sendungsnummer bereit, um weitere Hilfe zu erhalten.

Packstation: Keinen Abholcode bekommen?

Falls euch der Kunden-Service nicht helfen kann und ihr keinen Zugang zum Paket erhaltet, ist die Sendung nicht verloren. Sie bleibt 7 Kalendertage im Fach der Packstation liegen. Danach wird sie vom Zusteller mitgenommen und an den Absender zurückgeschickt. Das ist zwar ärgerlich, so bekommt ihr aber eine zweite Chance, die Sendung zu erhalten.

Wurde ein Paket nicht zur Packstation, sondern an eine Filiale weitergeleitet, braucht ihr hingegen keine Abholkarte. Es reicht, wenn ihr euren Personalausweis vorzeigt, um eure Sendung ausgehändigt zu bekommen.

