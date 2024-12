Paket in Packstation vergessen: Was tun?

In der Packstation kann man bequem jederzeit Pakete abholen. Manchmal legt der DHL-Bote 2 Pakete in ein Fach. So kann es passieren, dass man eine Sendung in der Packstation liegenlässt. Was kann man tun, wenn man ein Paket vergessen hat?

Es kann auch vorkommen, dass man durch ein Missgeschick die Packstation-Tür schließt, bevor man seine Sendung entnommen hat.

2 Pakete in der Packstation, 1 vergessen

Generell hat man 7 Werktage Zeit, um eine Sendung aus der Packstation zu holen. Vergisst man, sein Paket abzuholen, wird es danach an den Absender zurückgeschickt.

Befinden sich 2 Pakete in einem Fach, wird man auf dem Bildschirm der Packstation darauf hingewiesen. Normalerweise erfährt man also noch vor dem Öffnen, dass man auf mehrere Sendungen achten sollte. Manchmal achtet man jedoch nicht auf die Anzeige und nimmt nur eine Sendung heraus. Schließt man das Fach, gibt es eine Abfrage, ob man alle Pakete entnommen hat. Hier kann man das Packstation-Fach also noch einmal öffnen.

Hat man die Meldung versehentlich bestätigt und liegt das Paket immer noch im Fach, ist es nicht verloren. Man hat noch eine Option, die Packstation nachträglich erneut zu öffnen. Dazu wählt man einfach wieder die Abhol-Option in der DHL-App. Der QR-Code bleibt nach der Abholung 5 Minuten lang gespeichert. Ihr könnt die Sendung also einfach erneut auf dem gewohnten Weg abholen.

Packstation lässt sich nicht erneut öffnen: Was tun?

Sind die 5 Minuten abgelaufen, sinkt die Chance, das vergessene Paket zu erhalten. In diesem Fall benötigt ihr Glück.

Das Packstation-System hält das Fach für leer . Ihr könnt also einen Versand anstoßen und darauf hoffen, dass sich genau das Fach mit eurer Sendung öffnet. Dazu benötigt ihr aber eine Sendung mit einer DHL-Marke. Gegebenenfalls könnt ihr den Strich-Code der ersten entnommenen Sendung versuchen.

. Ihr könnt also einen Versand anstoßen und darauf hoffen, dass sich genau das Fach mit eurer Sendung öffnet. Dazu benötigt ihr aber eine Sendung mit einer DHL-Marke. Gegebenenfalls könnt ihr den Strich-Code der ersten entnommenen Sendung versuchen. Findet der DHL-Bote euer Paket im eigentlich leeren Fach, könnte er es entweder erneut als in der Packstation zugestellt melden oder aber annehmen, dass ihr die Annahme verweigert.

Im ersten Fall erhaltet ihr noch einmal einen neuen QR-Code zur Abholung .

. Im zweiten Fall wird die Sendung zum Absender zurückgeschickt und als Retoure behandelt.

Es kann auch passieren, dass ein anderer Nutzer eure Sendung findet, wenn er ein eigenes Paket abholen oder verschicken möchte. In dem Fall kommt es auf den Menschen an, der die Sendung zum Beispiel in einer DHL-Filiale abgeben oder ignorieren kann. Im schlechten Fall nimmt er euer Paket mit.

eure Sendung findet, wenn er ein eigenes Paket abholen oder verschicken möchte. In dem Fall kommt es auf den Menschen an, der die Sendung zum Beispiel in einer DHL-Filiale kann. Im schlechten Fall mit. Ist eure Sendung verschwunden und findet ihr auch keinen weiteren Hinweis dazu in der DHL-App, solltet ihr den DHL-Support kontaktieren und gegebenenfalls auch eine Anzeige bei der Polizei erstatten.

