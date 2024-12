„Postident“ ist ein Verfahren, mit dem die Identität einer Person überprüft wird. Die Methode wird zum Beispiel eingesetzt, wenn man ein neues Bankkonto eröffnen will. Wie lange dauert Postident?

In der Regel kann Postident neben Videointent zur Identifikation eingesetzt werden. Beim Video-Verfahren benötigt man eine Webcam, über die man seinen Personalausweis oder ein anderes Dokument an einen Mitarbeiter per Kamera präsentiert. Bei Postident gibt es üblicherweise keinen Kontakt per Webcam. Stattdessen druckt man ein Formular aus, das man in einer Postfiliale bearbeiten lässt. Es gibt aber auch eine Video-Variante bei Postident, die man online abwickeln kann.

So lange dauert die Postident-Prüfung

Postident eignet sich also zum Beispiel für Nutzer, die keine Webcam haben oder nicht mit einem Fremden vor der Kamera kommunizieren möchten. Normalerweise dauert die Verifizierung per Postident immer länger als das Videoident-Verfahren, da man zunächst das entsprechende Formular ausdrucken und in einer Postfiliale vorzeigen muss.

Das Postident-Verfahren kann in Postfilialen eingesetzt werden, die den Service unterstützen. Filialen in der Nähe könnt ihr über die Service-Suche finden. Aktiviert dazu den entsprechenden Filter unter „Service auswählen“. Hier geht es zur Suche.

Neben dem Postident-Coupon müsst ihr euren Personalausweis in der Filiale vorzeigen.

in der Filiale vorzeigen. In der Postfiliale dauert die Bearbeitung in der Regel nur wenige Sekunden . Der Mitarbeiter nimmt euer Formular entgegen und führt die notwendigen Schritte aus. Ihr müsst keinen Umschlag mitbringen und nichts weiter ausfüllen. Achtet aber darauf, dass die Daten auf dem Postident-Formular vollständig und korrekt sind.

. Der Mitarbeiter nimmt euer Formular entgegen und führt die notwendigen Schritte aus. Ihr müsst keinen Umschlag mitbringen und nichts weiter ausfüllen. Achtet aber darauf, dass die Daten auf dem Postident-Formular vollständig und korrekt sind. Je nach Formular müsst ihr es gegebenenfalls noch unterschreiben.

Meistens werden die Daten bei der Post noch am selben Tag an den Vertragspartner weitergeleitet.

an den Vertragspartner weitergeleitet. Wie lange es jedoch insgesamt dauert, kann man nicht exakt sagen. Die Bearbeitung hängt zum einen davon ab, wie schnell der Postmitarbeiter eure Daten übermittelt und zum anderen, wie schnell sie vom Vertragspartner bearbeitet werden.

eure Daten übermittelt und zum anderen, bearbeitet werden. Möglicherweise müsst ihr euch also bis zum nächsten Werktag gedulden.

Postident: Das sollte man noch beachten

Viele Postfilialen übermitteln die Daten zur Identifikation mittlerweile digital. Es kann aber auch vorkommen, dass das Verfahren noch auf dem Postweg abgewickelt wird. Dann wird der Coupon zunächst verschickt. Das verlängert die Bearbeitungsdauer entsprechend um einige Tage. Wollt ihr wissen, wie lange die Bestätigung in eurem konkreten Fall dauern wird, sprecht den Postmitarbeiter direkt an. Die Nutzung des Postident-Verfahrens ist für euch als Kunde kostenlos.

