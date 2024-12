Abbuchung von Rumbo: Betrug oder was ist das?

Beim Blick auf seine Kontoauszüge stößt man möglicherweise auf Abbuchungen von unbekannten Anbietern. So seht ihr womöglich, dass unter dem Namen „Rumbo Madrid“ Geld von eurem Konto abgezogen wurde. Was steckt dahinter?

Wird von „Rumbo Madrid“ Geld abgebucht, geht es meist um Beträge in Höhe von mehreren Hundert Euro. Aus dem Verwendungszweck lässt sich der Grund oft nicht ableiten. Wurde das Konto von Betrügern aus Spanien gehackt? Ist Rumbo eine betrügerische Firma?

Was steckt hinter Abbuchungen von Rumbo?

In den meisten Fällen kann man beruhigt sein. Rumbo ist keine Abzockerfirma. Stattdessen ist Rumbo Teil eines Verbunds von mehreren Reiseunternehmen. Stellt man eine unbekannte Abbuchung im Namen von Rumbo fest, steckt hierhinter normalerweise eine Buchung für eine Reise, zum Beispiel für einen Flug oder einen Mietwagen. Der Kauf muss dabei nicht direkt über den Anbieter „Rumbo.es“ durchgeführt worden sein. Zu dem Unternehmen gehören auch Anbieter wie Lastminute.com, Volagratis oder Bravofly.

Wurde bei euch also Geld im Namen von Rumbo vom Konto abgezogen, überlegt, ob ihr kürzlich eine Reise oder einen Flug online gebucht habt. In den meisten Fällen ist der Eintrag auf dem Kontoauszug oder in der Kreditkartenübersicht darauf zurückzuführen. Oft werden solche Buchungen nicht direkt über die Anbieter durchgeführt. Stattdessen stößt man auf die zu Rumbo gehörenden Online-Shops über Suchmaschinen wie Skyscanner oder Opodo.

Rumbo.es aus Madrid bucht ab: Was tun?

Seid ihr euch sicher, keine Reise, Flug oder Ähnliches online gebucht zu haben, wurden eure Kreditkarten- oder Kontodaten möglicherweise missbraucht. In dem Fall solltet ihr sofort Kontakt zu eurer Bank aufnehmen und versuchen, die Zahlung zurückzuziehen. Wendet euch zudem an den Kunden-Service von Rumbo. Ihr erreicht den Support über die E-Mail-Adresse clientes@rumbo.com oder telefonisch unter der Nummer +44 203 499 5209.

Beachtet, dass es sich um eine internationale Rufnummer handelt und entsprechende Kosten für ein Auslandsgespräch anfallen können. Zudem ist der Support wahrscheinlich nicht in deutscher Sprache zu erreichen. Gegebenenfalls hilft euch auch der Kunden-Service der deutschen Sparte von lastminute.de weiter. Ihr erreicht den Support hier: Zu Lastminute.de.

